3 mẫu smartphone dưới 7 triệu đồng đáng mua

(PLO)- Phân khúc smartphone dưới 7 triệu đồng ngày càng sôi động, khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới nhằm chinh phục nhóm người dùng trẻ.

Trong tháng 10, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Nubia Neo 3 GT 5G, chiếc điện thoại thiên về hiệu năng chơi game, cạnh tranh trực tiếp với Redmi Note 13 Pro+ 5G và Vivo V30 5G.

1. Nubia Neo 3 GT 5G

Nubia Neo 3 GT 5G là phiên bản mới được ZTE giới thiệu với định vị “gaming phone trong tầm giá phổ thông”. Điểm nhấn đầu tiên đến từ thiết kế, máy có mặt lưng nổi bật với dải LED RGB, trigger cảm ứng hai bên thân máy, khác biệt so với các mẫu máy tầm trung thông thường.

Máy có màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 144 Hz, độ sáng tối đa đạt 4.500 nits, đảm bảo hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp.

Mẫu smartphone dưới 7 triệu đồng được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ game thủ. Ảnh: TIỂU MINH

Về phần cứng, Nubia Neo 3 GT 5G sử dụng chip MediaTek Helio G100 kết hợp RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB và công nghệ mở rộng RAM ảo. Đi kèm theo đó là hệ thống tản nhiệt Vapor Chamber diện tích lớn, giúp máy duy trì hiệu năng khi chơi lâu. Các bài thử nghiệm thực tế cho thấy Neo 3 GT 5G có thể giữ mức khung hình ổn định 60 FPS ở các tựa game phổ biến như PUBG hay Liên Quân.

Pin có dung lượng 6.000 mAh, sạc nhanh 80 W cùng công nghệ bypass charge, cho phép bạn vừa cắm sạc vừa chơi mà không gây nóng pin, giảm tình trạng chai sau thời gian dài. Máy còn đạt chuẩn kháng bụi nước IP64 và khả năng chống trầy xước khi rơi từ độ cao 1,5 m.

Nubia Neo 3 GT 5G (màu trắng) sử dụng cảm biến chính 50 MP. Ảnh: TIỂU MINH

Về camera, Nubia Neo 3 GT 5G sử dụng cảm biến chính 50 MP, kết hợp nhiều thuật toán AI mới như Flashsnap (chụp ảnh chuyển động) hay AI RAW. Dù không phải trọng tâm, nhưng cụm camera này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh hàng ngày.

Với mức giá khởi điểm khoảng 6,5 triệu đồng, Neo 3 GT 5G mang lại trải nghiệm gaming gần với flagship nhưng vẫn giữ chi phí dễ tiếp cận. Đây là lựa chọn phù hợp cho sinh viên hoặc người dùng trẻ muốn một chiếc máy bền, pin khỏe và hiệu năng cao.

Nếu thấy cảnh báo này, người dùng iPhone không nên chạm vào (PLO)- Một loạt quảng cáo vừa được phát hiện trên YouTube và nhiều trang web, hiển thị cảnh báo giả mạo liên quan đến Apple Pay nhằm đánh cắp thông tin thanh toán của người dùng iPhone.

2. Redmi Note 13 Pro+ 5G

Máy tập trung vào thế mạnh camera với cảm biến chính 200 MP kèm chống rung OIS. Màn hình AMOLED 6,67 inch, tần số quét 120Hz, chip Dimensity 7200 Ultra và pin 5.000 mAh kèm sạc siêu nhanh 120 W khiến Note 13 Pro+ trở thành lựa chọn đáng giá cho người dùng thích chụp ảnh, quay video và muốn sạc pin nhanh. Giá bán dao động từ 6,5 - 7 triệu đồng.

3. Vivo V40 Lite

Trong khi đó, vivo V40 Lite lại hướng đến sự cân bằng. Máy có thiết kế mỏng chỉ 7,8 mm, màn hình AMOLED 6,67 inch, chip Snapdragon 4 Gen 2 và pin 5.000 mAh kèm sạc nhanh 80 W. Camera trước 32 MP góc rộng cùng thuật toán chân dung giúp V40 Lite ghi điểm với người dùng trẻ thích selfie và quay vlog. Giá máy hiện khoảng 6,9 triệu đồng.

Trong bối cảnh thị trường smartphone tầm trung ngày càng cạnh tranh, việc lựa chọn một thiết bị phù hợp với nhu cầu cá nhân quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình “khủng”.

Cách ghi âm cuộc gọi trên iPhone mới nhất năm 2025 (PLO)- Bắt đầu từ phiên bản iOS 26, Apple đã mở rộng tính năng ghi âm cuộc gọi với khả năng phiên âm, dịch trực tiếp và tóm tắt nội dung.