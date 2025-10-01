Xiaomi đưa Mijia đến Việt Nam với loạt thiết bị gia dụng thông minh

(PLO)- Xiaomi vừa chính thức đưa dòng sản phẩm gia dụng thông minh Mijia về Việt Nam, mang đến lựa chọn mới cho người dùng muốn hiện đại hóa không gian sống.

Theo Xiaomi, dòng Mijia được thiết kế dựa trên ba tiêu chí: đơn giản, kết nối liền mạch và tiết kiệm năng lượng. Người dùng có thể điều khiển mọi thiết bị trong hệ thống qua ứng dụng Xiaomi Home hoặc các trợ lý ảo như Google Assistant, biến điện thoại thành trung tâm quản lý toàn bộ căn hộ.

Máy lạnh Mijia: Làm mát nhanh, vận hành êm

Trong lần ra mắt này, nổi bật là Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter với hai tùy chọn công suất 1.0 HP và 1.5 HP. Thiết bị đạt chuẩn năng lượng 5 sao, giúp giảm điện năng tiêu thụ, đồng thời có chế độ Turbo làm mát chỉ trong 30 giây.

Độ ồn thấp từ 23 dB khiến sản phẩm phù hợp cho cả phòng ngủ. Người dùng cũng có thể kích hoạt chế độ vệ sinh tự động và lọc kháng khuẩn để đảm bảo chất lượng không khí trong nhà.

Tủ lạnh Mijia: Lưu trữ rộng, bảo quản thực phẩm an toàn

Với dung tích 510 lít, tủ lạnh bốn cửa Mijia hướng đến các gia đình cần không gian lưu trữ lớn. Điểm nhấn là ngăn i-Fresh có thể điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, cùng công nghệ Ag⁺ Fresh khử mùi và ức chế vi khuẩn. Tủ còn được kết nối Wi-Fi để cảnh báo khi cửa mở quá lâu và hỗ trợ điều khiển từ xa.

Máy giặt sấy Mijia 10.5 kg: Hai trong một cho gia đình bận rộn

Máy được tích hợp chế độ giặt và sấy bằng hơi nước, nước nóng, giúp loại bỏ vi khuẩn. Đi kèm theo đó là 32 chế độ giặt khác nhau, phù hợp với nhiều nhu cầu của người dùng. Phần bảng điều khiển bằng cảm ứng, tiếng Việt, giúp bạn dễ dàng thao tác và quản lý từ xa.

Máy lọc không khí Mijia

Ở nhóm chăm sóc sức khỏe gia đình, Mijia Smart Air Purifier 6 được giới thiệu như giải pháp tối ưu cho căn hộ vừa và lớn. Máy sử dụng hệ thống lọc năm lớp kết hợp đèn UV-LED và ion âm để loại bỏ bụi mịn, mùi khó chịu và cả vi khuẩn, virus.

Nhờ công suất lọc mạnh, sản phẩm có thể làm sạch phòng diện tích gần 90 m². Với độ ồn chỉ 32 dB ở chế độ ngủ, đây là lựa chọn phù hợp cho không gian có trẻ nhỏ và thú cưng.

Xiaomi mang nhiều sản phẩm gia dụng thông minh về Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Điểm đáng chú ý của dòng Mijia là khả năng kết nối liền mạch giữa các thiết bị. Người dùng có thể thiết lập kịch bản thông minh, ví dụ: điều hòa và máy lọc không khí cùng kích hoạt khi nhiệt độ vượt ngưỡng, hoặc nhận thông báo trên điện thoại nếu tủ lạnh chưa được đóng chặt.

Việc Xiaomi đưa Mijia đến Việt Nam phản ánh xu hướng “Internet of Things” (IoT) trong gia đình đang dần phổ biến. Không chỉ là tiện nghi, các thiết bị này còn góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sức khỏe, nhất là khi vấn đề ô nhiễm không khí và chi phí điện sinh hoạt đang được nhiều gia đình quan tâm.

Giá bán và thời điểm mở bán

Theo công bố, các thiết bị Mijia hiện đã được mở bán tại Việt Nam, riêng máy giặt sấy sẽ lên kệ vào tháng 12. Mức giá khởi điểm từ 4,99 triệu đồng cho máy lọc không khí, đến khoảng 16,99 triệu đồng cho tủ lạnh bốn cửa. Trong giai đoạn mở bán, người dùng sẽ được áp dụng ưu đãi giảm giá và chính sách trả góp lãi suất 0%.

Với bước đi này, Xiaomi không chỉ cạnh tranh ở mảng smartphone mà còn cho thấy tham vọng định hình thói quen tiêu dùng mới, nơi mọi thiết bị trong gia đình có thể kết nối và hoạt động thông minh hơn.

Đánh giá nhanh Xiaomi 15T Pro: Hiệu năng khủng, camera tele 5x (PLO)- Dòng T-Series của Xiaomi luôn được xem là những "flagship killer" khi được trang bị cấu hình cao cùng mức giá dễ tiếp cận.