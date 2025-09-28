Đánh giá nhanh Xiaomi 15T Pro: Hiệu năng khủng, camera tele 5x

(PLO)- Dòng T-Series của Xiaomi luôn được xem là những "flagship killer" khi được trang bị cấu hình cao cùng mức giá dễ tiếp cận.

So với phiên bản trước đó, Xiaomi 15T Pro có giá bán không đổi, khoảng 18 triệu đồng cho phiên bản 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong.

Thiết kế vuông vức cao cấp, viền màn hình mỏng ấn tượng

Xiaomi 15T Pro năm nay đã có một sự lột xác về thiết kế, mang lại cảm giác cao cấp và hiện đại hơn. Máy chuyển sang sử dụng khung viền nhôm vuông vức, kết hợp với mặt lưng kính phẳng làm từ sợi thủy tinh, tạo nên một tổng thể chắc chắn. Với độ mỏng chỉ 7,96 mm, cảm giác cầm nắm trên tay khá thoải mái.

Cụm camera sau cũng được sắp xếp lại gọn gàng hơn trong một module duy nhất, thay vì các ống kính lồi lên riêng lẻ. Một thay đổi nhỏ nhưng hữu ích là cảm biến hồng ngoại (IR blaster) đã được tích hợp vào cụm camera, giải phóng không gian cho cạnh trên của máy. Khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68 cũng được nâng cấp, cho phép máy chịu được độ sâu 3 mét, an toàn hơn so với mức 2 mét của thế hệ trước.

Xiaomi 15T Pro có khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68.

Điểm nhấn lớn nhất ở mặt trước là màn hình AMOLED 6,83 inch với viền siêu mỏng chỉ 1,5 mm ở cả bốn cạnh, mang lại trải nghiệm xem tràn viền. Màn hình có độ phân giải 1.5K, độ sáng tối đa lên tới 3.200 nits, hỗ trợ 12-bit màu và tần số quét 144 Hz, cho chất lượng hiển thị sống động và mượt mà.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng máy không có công nghệ LTPO, nên tần số quét sẽ không tự động thay đổi linh hoạt để tiết kiệm pin. Trong thực tế, máy thường hoạt động ở mức 120 Hz. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i, một nâng cấp đáng kể so với Gorilla Glass 5 trước đây.

Xiaomi 15 series có khung viền vuông vức, màn hình viền mỏng.

Sức mạnh từ Dimensity 9400 Plus

Xiaomi 15T Pro được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9400 Plus sản xuất trên tiến trình 3 nm. Đi kèm theo đó là hệ thống làm mát: 3D Ice Loop cải tiến, RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1 mới nhất.

Với cấu hình này, việc “chiến” các tựa game nặng như Call of Duty Mobile, Genshin Impact hay Wuthering Waves tương đối dễ dàng, máy có thể duy trì mức FPS ổn định ở 120 FPS hoặc 60 FPS tùy theo giới hạn của game.

Một tính năng kết nối mới và độc đáo lần đầu xuất hiện trên phiên bản quốc tế là giao tiếp ngoại tuyến (offline communication). Công nghệ này cho phép người dùng đàm thoại với một thiết bị khác cùng dòng trong phạm vi 1,9 km mà không cần WiFi hay sóng di động. Đây là một tính năng hữu ích trong các trường hợp khẩn cấp hoặc khi đi du lịch ở những nơi không có kết nối.

Giao tiếp không cần mạng giữa hai thiết bị cùng loại.

Camera tele tiềm vọng 5x

Lần đầu tiên, Xiaomi mang camera tele kính tiềm vọng lên dòng T-Series, một tính năng thường chỉ thấy trên các dòng flagship cao cấp. Cụm camera của máy bao gồm:

- Camera chính 50 MP, cảm biến Light Fusion 900, kích thước 1/1.31 inch, khẩu độ f/1.62, OIS.

- Camera tele tiềm vọng 50 MP, zoom quang 5x (tiêu cự 115 mm), khẩu độ f/3.0, OIS.

- Camera góc siêu rộng 12 MP, khẩu độ f/2.2 (không thay đổi so với thế hệ trước).

- Camera selfie 32 MP, khẩu độ f/2.2, tiêu cự rộng hơn (21 mm).

Xiaomi 15T Pro lần đầu tiên được trang bị camera tele 5x.

Sự kết hợp với Leica tiếp tục mang đến chất ảnh có chiều sâu với hai chế độ màu Vibrant và Authentic đặc trưng. Ống kính tiềm vọng 5x cho chất lượng ảnh zoom chi tiết và sắc nét, đi kèm theo đó là tính năng Ultra AI Zoom, hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên đến 100x (tốt nhất ở mức 30x).

Về khả năng quay video, camera tele tiềm vọng tiếp tục gây ấn tượng khi có thể quay video 4K ở tốc độ 60 fps với độ ổn định cao. Camera chính cũng hỗ trợ quay 4K 60 fps và tối đa lên đến 8K 30 fps. Tuy nhiên, camera góc siêu rộng vẫn là điểm yếu lớn nhất, đặc biệt khi quay video trong điều kiện thiếu sáng.

Pin lớn hơn nhưng sạc chậm lại

Xiaomi 15T Pro được trang bị viên pin dung lượng lớn 5.500 mAh, tăng từ mức 5.000 mAh của thế hệ trước.

Tuy nhiên, có một điểm "cải lùi" đáng chú ý là công suất sạc nhanh có dây đã giảm từ 120 W xuống còn 90 W. Sạc không dây vẫn giữ nguyên ở mức 50 W. Đây có thể là một sự đánh đổi để giữ giá bán và tập trung cho hệ thống camera.

Về phần mềm, máy được cài sẵn HyperOS 2 trên nền Android 15 và dự kiến sẽ được cập nhật lên HyperOS 3 (Android 16) vào cuối tháng 10 năm 2025.

Xiaomi 15 Series sẽ sớm được cập nhật lên HyperOS 3.

Nhìn chung, Xiaomi 15T Pro là một bản nâng cấp đáng giá, đặc biệt với những ai đam mê nhiếp ảnh di động. Việc trang bị camera tele tiềm vọng 5x thực sự đã tạo ra sự khác biệt lớn trong phân khúc.

Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chấp nhận một vài sự đánh đổi như tốc độ sạc giảm xuống và một camera góc siêu rộng chưa tương xứng. Nếu bạn ưu tiên khả năng zoom và chất lượng camera hơn tất cả, Xiaomi 15T Pro là một lựa chọn khó có thể bỏ qua trong tầm giá.

