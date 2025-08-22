Tin công nghệ 22-8: Xiaomi tăng trưởng mạnh nhờ smartphone.

(PLO)- Tin công nghệ 22-8 sẽ có các nội dung như Xiaomi tăng trưởng mạnh nhờ smartphone, người dùng nên cập nhật iOS 18.6.2 ngay lập tức, thương hiệu điện thoại của tổng thống Trump bị chỉ trích, một truy vấn trên Gemini tốn khoảng 5 giọt nước.

1. Xiaomi tăng trưởng mạnh nhờ smartphone

Trong Quý II năm 2025, Xiaomi ghi nhận doanh thu hợp nhất 16,24 tỉ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ và đánh dấu quý thứ ba liên tiếp vượt mốc 14 tỉ USD.

Theo dữ liệu của Canalys (Omdia), mảng smartphone tiếp tục là động lực chính, đạt doanh thu 6,37 tỉ USD với 42,4 triệu máy xuất xưởng. Đây là quý thứ 8 liên tiếp Xiaomi tăng trưởng về sản lượng, giúp hãng giữ vững vị trí top 3 toàn cầu trong suốt 20 quý liên tiếp.

Tại Trung Quốc, smartphone cao cấp (từ 420 USD trở lên) chiếm 27,6% doanh số Xiaomi, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hãng dẫn đầu ở phân khúc 560 - 700 USD với thị phần gần 25%.

Giới phân tích nhận định, chiến lược cao cấp hóa đang giúp Xiaomi cải thiện biên lợi nhuận và mở rộng thị phần trong nhóm smartphone hiệu năng cao. Các sản phẩm như dòng Xiaomi 15S Pro tích hợp chip tự phát triển tiến trình 3 nm cho thấy tham vọng dài hạn của hãng trong phân khúc cao cấp, nơi trước đây vốn là sân chơi của Apple và Samsung.

Ngoài smartphone, mảng IoT và thiết bị gia dụng thông minh đạt 5,418 tỉ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ. Các sản phẩm điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đều ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng mạnh.

Trong khi đó, mảng xe điện lần đầu vượt doanh thu 2,8 tỉ USD với hơn 81.000 xe bàn giao trong quý II. Dù vẫn lỗ hoạt động, mức lỗ đã thu hẹp đáng kể, cho thấy khả năng tiến tới điểm hòa vốn trong thời gian tới.

Xiaomi cũng đầu tư kỷ lục 1,092 tỉ USD cho R&D trong quý II, tập trung vào chip, AI và công nghệ lõi. Với gần 23.000 nhân sự nghiên cứu, hãng cho thấy định hướng trở thành một trong những tập đoàn công nghệ toàn diện, thay vì chỉ gói gọn ở lĩnh vực smartphone.

Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng dù Xiaomi đang gia tăng thị phần ở phân khúc cao cấp, sức ép cạnh tranh tại các thị trường quốc tế vẫn còn lớn. Bên cạnh đó, việc mở rộng sang xe điện và AI sẽ đòi hỏi nguồn lực tài chính bền vững hơn để duy trì tốc độ tăng trưởng.

2. Người dùng nên cập nhật iOS 18.6.2 ngay lập tức

Theo các chuyên gia bảo mật, bản cập nhật iOS 18.6.2 giúp khắc phục một lỗ hổng nghiêm trọng hiện đang bị khai thác trong thực tế.

Cụ thể, lỗ hổng này liên quan đến việc xử lý tệp hình ảnh. Kẻ tấn công chỉ cần gửi một hình ảnh độc hại, phần mềm gián điệp sẽ tự động xâm nhập vào thiết bị mà không cần người dùng thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Nếu bị khai thác, phần mềm độc hại có thể truy cập, theo dõi mọi hoạt động trên màn hình, thậm chí cả các ứng dụng mã hóa như WhatsApp và Signal.

Theo ông Sylvain Cortes, Phó Chủ tịch Chiến lược tại Hackuity, lỗ hổng vừa được Apple sửa là dạng zero-day, cho phép hacker sử dụng tệp hình ảnh độc hại để kích hoạt lỗi bộ nhớ, mở đường cho việc thực thi mã độc trên iPhone.

Adam Boynton, Giám đốc chiến lược bảo mật tại Jamf, nhấn mạnh rằng các lỗ hổng tương tự từng bị lợi dụng trong các chiến dịch phần mềm gián điệp nổi tiếng như Pegasus.

Dù Apple chưa xác nhận lỗ hổng này liên quan trực tiếp đến phần mềm gián điệp, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cập nhật iOS 18.6.2 càng sớm càng tốt.

3. Thương hiệu điện thoại của tổng thống Trump bị chỉ trích

Trump Mobile, thương hiệu điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì chiến dịch quảng bá smartphone T1 đầy tranh cãi.

Ban đầu, T1 được giới thiệu với thông điệp mạnh mẽ “Made in the USA”, đánh vào tâm lý yêu nước và niềm tin vào chất lượng sản phẩm nội địa. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, thông tin về xuất xứ Mỹ đã bị âm thầm xóa khỏi trang web chính thức, thay bằng những dòng mô tả mơ hồ như “thiết kế khiến người Mỹ tự hào”.

Truyền thông quốc tế và các chuyên gia công nghệ đã nhanh chóng chỉ ra nhiều điểm bất thường, hình ảnh quảng cáo của T1 đều là các sản phẩm của những hãng khác, được chỉnh sửa qua phần mềm để gắn logo Trump Mobile. Một số ảnh thậm chí sử dụng lại concept điện thoại Trung Quốc, khiến độ tin cậy của sản phẩm bị đặt dấu hỏi lớn.

Bên cạnh đó, các thông số kỹ thuật từng được quảng bá như màn hình AMOLED 6,78 inch, RAM 12 GB cũng bị thay đổi hoặc biến mất khỏi mô tả sản phẩm. Thời gian giao hàng bị lùi lại từ tháng 9 sang cuối năm, càng làm dấy lên nghi ngờ về tính thực tế của sản phẩm.

4. Một truy vấn trên Gemini tốn khoảng 5 giọt nước

Google công bố đã đạt bước tiến lớn trong việc giảm lượng điện năng tiêu thụ của trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đặt ra trước đó.

Theo báo cáo mới nhất, trong vòng 12 tháng qua, Google đã giảm 30 lần mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống Gemini AI, và giảm trung bình 33 lần lượng điện năng cho mỗi lời nhắc văn bản. Đặc biệt, lượng khí thải carbon liên quan cũng giảm hơn 44 lần so với trước.

Để đạt được thành quả này, công ty đã áp dụng cách tiếp cận “full stack”, tối ưu hiệu quả năng lượng từ mọi tầng lớp của AI, bao gồm kiến trúc mô hình (như Mixture of Experts - MoE), thuật toán và cả bộ xử lý chuyên dụng Tensor Processing Unit (TPU). Tuy nhiên, đại diện Google thừa nhận, quá trình này đòi hỏi nhiều nghiên cứu, phát triển và chưa thể hoàn thành trong “một sớm một chiều”.

Hiện tại, một lời nhắc văn bản trung bình của Gemini AI tiêu thụ khoảng 0,24 watt-giờ (Wh), tương đương lượng điện một chiếc TV sử dụng trong 9 giây. So với các đối thủ như ChatGPT, Gemini AI của Google được đánh giá tiêu thụ ít điện năng hơn.

Phó Chủ tịch Kỹ thuật Google, ông Amin Vahdat, khẳng định: “Chúng tôi chưa đạt được mục tiêu, nhưng đã tiến được một bước dài.”

