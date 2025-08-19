Ứng dụng cập nhật lịch trình diễu binh dịp Quốc khánh 2-9

(PLO)- Vừa qua, TP Hà Nội đã ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” tại địa chỉ a80.hanoi.gov.vn nhằm phục vụ chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đây là kênh thông tin chính thức giúp người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế dễ dàng cập nhật lịch trình diễu binh, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Website A80 - Tự hào Việt Nam sẽ liên tục cập nhật thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức, phương án giao thông, an ninh, y tế… giúp người tham gia có thể chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển và công việc cá nhân. Giao diện trang web hiện đại, tươi vui với tông màu đỏ - vàng chủ đạo, tạo không khí trang trọng và gần gũi.

Giao diện website chính thức của chuỗi sự kiện A80. Ảnh: TIỂU MINH

Cách làm thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID mới nhất năm 2025 (PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an đã bổ sung dịch vụ công cấp mới, cấp đổi thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trên ứng dụng VNeID.

Nổi bật trên nền tảng này là các chuyên mục Sự kiện, Tin tức, Thư viện hình ảnh và video, cùng nhiều tiện ích, đơn cử như bản đồ thời gian thực cho phép bạn tra cứu địa điểm sự kiện, các điểm hỗ trợ y tế, an ninh, khách sạn, nhà hàng, nhà vệ sinh công cộng, tuyến xe buýt và lối thoát hiểm. Mọi thông tin đều hiển thị trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nếu đang sử dụng điện thoại, bạn đọc có thể cài đặt ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, người dùng tuyệt đối không cài đặt thông qua liên kết lạ hoặc file .APK để tránh bị mất dữ liệu cá nhân.

Cài đặt ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam trên điện thoại. Ảnh: TIỂU MINH

Khi hoàn tất, bạn cần cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập vị trí và thông báo để gợi ý các địa điểm diễn ra sự kiện chính xác hơn.

Đặc biệt, nền tảng này còn được tích hợp chatbot AI, đóng vai trò như một trợ lý ảo, sẵn sàng tư vấn sự kiện, chỉ dẫn đường đi và tạo lịch nhắc nhở tham gia. Người dùng cũng có thể chia sẻ hình ảnh, video về các khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu về đại lễ.

Để cập nhật địa điểm, lịch trình diễu binh dịp Quốc khánh 2-9, bạn có thể chuyển sang mục Sự kiện. Tại đây, ứng dụng sẽ cung cấp các thông tin ngắn gọn, thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện, để tránh bỏ lỡ, người dùng có thể bấm vào nút Thêm vào lịch để điện thoại tự động nhắc nhở.

Về phần lộ trình, người dùng có thể chuyển sang mục Bản đồ. Lúc này màn hình sẽ đánh dấu các địa điểm tổ chức sự kiện và điểm xem trực tiếp, bạn chỉ cần bấm vào một điểm bất kì để xem thông tin và đường đi.

Cập nhật lịch trình diễu binh dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: TIỂU MINH

Trong thời gian tới, ứng dụng sẽ được bổ sung công cụ tạo thiệp và avatar mang sắc cờ đỏ sao vàng, giúp lan tỏa tinh thần yêu nước trên mạng xã hội. Toàn bộ tính năng của website đều đã có mặt trên ứng dụng di động, hỗ trợ tiếng Anh cho du khách quốc tế và kiều bào.

Toàn cảnh buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong nhiệm vụ A80LENS (PLO)- Dưới thời tiết có lúc mưa rất nặng hạt, lực lượng diễu binh, diễu hành trong nhiệm vụ A80 đã hoàn thành tốt buổi tổng hợp luyện.