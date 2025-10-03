Tin công nghệ 3-10: One UI 8.5 ngày càng giống iOS 26

(PLO)- Tin công nghệ 3-10 sẽ có các nội dung như One UI 8.5 ngày càng giống iOS 26, người dùng Android sẽ không cài đặt được ứng dụng ngoài từ năm sau?, loa di động công suất lớn sở hữu pin tới 18 giờ, cơ hội tiếp cận chuỗi cung ứng cho ngành cơ khí chế tạo.

1. One UI 8.5 ngày càng giống iOS 26

Samsung hiện đang thử nghiệm một thay đổi nhỏ về thiết kế trên One UI 8.5, tuy nhiên, nhiều người nhận ra rằng phong cách này có phần hơi giống với iOS 26 của Apple.

Thay đổi chủ yếu tập trung vào biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính. Dựa vào các hình ảnh rò rỉ có thể thấy, biểu tượng hệ thống được làm kiểu 3D có đổ bóng, khiến chúng nhìn như “nổi lên” so với nền, giống với cách iOS 26 sử dụng hiệu ứng Liquid Glass.

Các biểu tượng của ứng dụng bên thứ ba như YouTube và Google Play cũng được áp dụng hiệu ứng này.

Tuy nhiên, một số người dùng thử nghiệm One UI 8.5 cho biết hiệu ứng 3D này khiến giao diện nặng nề hơn, hao pin nhiều hơn. Điều này cũng không có gì khó hiểu vì các yếu tố đồ họa cầu kỳ như đổ bóng và hiệu ứng nổi cần nhiều hiệu năng hơn.

Tin công nghệ 3-10: Giao diện cũ (trái) và mới (phải).

2. Loa di động công suất lớn sở hữu pin tới 18 giờ

Samsung vừa trình làng 2 mẫu loa tháp di động ST50F và ST40F, hướng đến nhóm người dùng trẻ năng động, yêu thích giải trí, dã ngoại.

Theo đó, loa ST50F có công suất 240 W, cùng thời lượng pin lên tới 18 giờ, trong khi phiên bản nhỏ hơn ST40F đạt 160 W, pin 12 giờ. Cả hai đều hỗ trợ kháng tia nước IPX4, phù hợp cho các buổi tiệc BBQ sân vườn hoặc tụ tập ngoài trời. Đi kèm theo đó là công nghệ Waveguide cùng loa tweeter vòm kép, giúp âm thanh lan tỏa rộng, trong khi loa woofer kép mang đến âm trầm sâu và có thể tùy chỉnh theo sở thích.

Điểm nhấn của dòng loa mới nằm ở hệ thống ánh sáng LED Party Lights+ với nhiều chế độ hiển thị đồng bộ theo nhạc, tạo hiệu ứng 360 độ. Người dùng có thể tùy chỉnh qua ứng dụng Samsung Sound Tower App, biến không gian thành sàn nhảy hoặc một buổi tiệc nhẹ nhàng theo ý muốn.

Ngoài ra, cả hai thiết bị còn tích hợp chế độ karaoke với micro và hỗ trợ cắm guitar, biến loa thành một “sân khấu di động”.

Về thiết kế, ST50F bổ sung tay kéo dạng vali cùng bánh xe để dễ dàng di chuyển, trong khi ST40F gọn nhẹ hơn với tay cầm tích hợp. Đây là những lựa chọn phù hợp cho nhóm bạn trẻ thường xuyên tổ chức tiệc tùng. Dự kiến hai mẫu loa này sẽ được bán với giá chỉ từ 9,49 triệu đồng, tặng kèm micro hoặc voucher giảm giá.

Tin công nghệ 3-10: Loa di động công suất lớn phù hợp cho giải trí và dã ngoại ngoài trời.

3. Người dùng Android sẽ không cài đặt được ứng dụng ngoài từ năm sau?

Theo HowToGeek, Google đang có kế hoạch giới hạn quyền sideloading (cài ứng dụng ngoài) trên các phiên bản Android mới. Cụ thể, công ty chỉ cho phép người dùng cài đặt ứng dụng từ các nguồn tin cậy được cấp phép rõ ràng. Ngay cả khi bạn bật tùy chọn cài ứng dụng từ “nguồn không xác định”, hệ thống sẽ kiểm tra quyền của ứng dụng để ngăn trường hợp cài đặt app độc hại hay giả mạo.

Thay đổi này nhằm tăng bảo mật cho người dùng Android, bởi sideloading thường bị hacker lợi dụng để phát tán phần mềm độc hại, giả mạo app hoặc mã hóa dữ liệu. Khi Google giới hạn sideloading, việc cài app lậu hoặc phần mềm không rõ nguồn gốc sẽ khó khăn hơn.

Khi hệ điều hành mới ra mắt, người dùng có thể thấy cảnh báo hoặc giới hạn “các nguồn app khác” trong phần cài đặt.

Tin công nghệ 3-10: Người dùng Android sẽ không cài đặt được ứng dụng ngoài từ năm sau?

4. Cơ hội tiếp cận chuỗi cung ứng cho ngành cơ khí chế tạo

Trong khuôn khổ triển lãm METALEX Vietnam 2025, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (CSID) đã tổ chức chương trình kết nối cơ hội tiếp cận chuỗi cung ứng cho ngành cơ khí chế tạo tại SECC.

Sự kiện nhằm tạo diễn đàn cởi mở cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, giúp kết nối với các nhà cung ứng cấp 1 (Vendor Tier 1) của các tập đoàn đa quốc gia. Đây được xem là bước đi quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên bản đồ sản xuất quốc tế.

Điểm nhấn chương trình là phần trình bày của ông Lương Ngọc Tuấn, Giám đốc công ty VSYS. Bên cạnh đó, sự kiện cũng giới thiệu Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng công nghiệp thông minh do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phát triển, giúp doanh nghiệp tự định vị năng lực và xây dựng chiến lược phù hợp.

Đặc biệt, phiên kết nối cung - cầu trực tiếp (B2B) được kỳ vọng trở thành cầu nối thiết thực, nơi doanh nghiệp quảng bá năng lực, tìm kiếm đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin công nghệ 3-10: Cơ hội tiếp cận chuỗi cung ứng cho ngành cơ khí chế tạo.

