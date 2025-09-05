Khi AI trở thành tiêu chuẩn mới của thiết bị di động

(PLO)- Cuộc đua smartphone 2025 không còn xoay quanh màn hình hay camera, mà là AI, yếu tố được kỳ vọng thay đổi cách người dùng tương tác với công nghệ.

Xu hướng thị trường và kỳ vọng người dùng

Theo báo cáo của IDC, thị trường smartphone toàn cầu dự kiến tăng trưởng trở lại trong giai đoạn 2024-2025, với động lực chính đến từ các thiết bị có AI tích hợp. Một nghiên cứu khác từ Counterpoint Research cũng cho thấy điện thoại trang bị GenAI có thể chiếm hơn 30% thị phần toàn cầu vào năm 2025, và vượt 70% vào năm 2029.

Người dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến dung lượng pin hay chất lượng camera, mà còn kỳ vọng thiết bị sẽ hỗ trợ thông minh hơn trong công việc, học tập và giao tiếp.

Các tính năng như dịch trực tiếp, gợi ý văn bản, tóm tắt nội dung hay chỉnh sửa ảnh/video tự động đang dần trở thành nhu cầu thực tế, đặc biệt ở nhóm người trẻ và nhân viên văn phòng.

AI không chỉ dành cho phân khúc cao cấp

Tại sự kiện trực tuyến Galaxy Event vừa qua, Samsung đã giới thiệu Galaxy S25 FE và Galaxy Buds3 FE, hai thiết bị phổ thông mới nhất trong hệ sinh thái của mình. Điểm nhấn của các sản phẩm không nằm ở phần cứng đơn thuần, mà ở cách Samsung đang đưa AI xuống phân khúc dễ tiếp cận hơn, mở rộng khả năng trải nghiệm công nghệ này đến nhiều nhóm người dùng.

Galaxy S25 FE được xem là phiên bản giá rẻ của Galaxy S25 series, mặc dù vậy, máy vẫn được tích hợp nhiều tính năng AI từng xuất hiện trên các dòng flagship.

Galaxy S25 FE được tích hợp nhiều tính năng AI, mang đến trải nghiệm tốt hơn trong quá trình sử dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Đơn cử như tính năng ProVisual Engine, hỗ trợ xử lý hình ảnh thông minh, chỉnh sửa bằng AI và tạo hiệu ứng quay chậm tức thì. Ngoài ra còn có Now Bar và Now Brief, hiển thị thông tin cá nhân hóa ngay trên màn hình khóa, từ lịch trình, thời tiết cho đến gợi ý nhắc nhở, giúp người dùng không bỏ sót các thông tin quan trọng.

Đáng chú ý, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc còn tích hợp Gemini Live, trợ lý AI đa ngôn ngữ (có thể khởi động bằng phím tắt vật lý). Đây được xem là công cụ hữu ích trong các tình huống giao tiếp, tìm kiếm thông tin tức thì hoặc học ngoại ngữ. Hiện Galaxy S25 FE đang được bán với giá chỉ từ 16,69 triệu đồng, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Tìm kiếm hình ảnh, thông tin trực tiếp từ camera điện thoại. Ảnh: TIỂU MINH

Song song đó, Galaxy Buds3 FE cũng cho thấy cách AI được triển khai trong lĩnh vực âm thanh. Cụ thể, tính năng Crystal Clear Call giúp phân tích giọng nói và loại bỏ tạp âm hiệu quả, trong khi khả năng dịch trực tiếp khi nghe giảng hoặc trò chuyện mở ra nhiều ứng dụng trong môi trường học tập, du lịch hay công việc.

Những bổ sung này biến AI thành một phần gắn liền với trải nghiệm thường ngày, thay vì chỉ là những tính năng phô diễn.

Cuộc đua AI toàn ngành

Sự xuất hiện của Galaxy S25 FE và Buds3 FE nằm trong bối cảnh toàn bộ ngành di động đang hướng đến AI trên thiết bị (on-device AI) như một tiêu chuẩn mới.

Apple từng giới thiệu Apple Intelligence tại WWDC 2024, với trọng tâm là nâng cấp Siri và tích hợp AI vào hệ sinh thái iOS. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá Apple vẫn thận trọng và chưa đưa AI vào tất cả phân khúc sản phẩm.

Trong khi đó, Google tiếp tục đẩy mạnh Gemini Nano trên dòng Pixel, mang đến khả năng tóm tắt nội dung, hỗ trợ soạn văn bản và phân tích giọng nói ngay trên thiết bị mà không cần kết nối đám mây. Hướng đi này nhấn mạnh yếu tố bảo mật và tốc độ, vốn là ưu tiên lớn của người dùng trong thời đại Internet hiện nay.

Thay vì chỉ xuất hiện trên các mẫu flagship như Galaxy S25 Ultra, Galaxy AI hiện đã được tích hợp trên các dòng tầm trung và phổ thông. Điều này phản ánh xu thế AI không còn là đặc quyền của phân khúc cao cấp, mà dần trở thành tính năng cơ bản của mọi thiết bị di động.

Samsung Galaxy S25 FE được tích hợp nhiều tính năng AI thông minh. Ảnh: TIỂU MINH

