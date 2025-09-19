iPhone 17 gây 'vỡ trận' ngày mở bán, màu Cam Vũ Trụ cháy hàng

(PLO)-Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam được xếp vào nhóm thị trường mở bán iPhone sớm nhất toàn cầu. Phiên bản Cam Vũ Trụ gây sốt, nhiều người dùng không đặt được hàng phiên bản này thời điểm ra mắt.

Sáng nay 19-9, tất cả các hệ thống bán lẻ lớn đã đồng loạt giao những chiếc iPhone 17 và iPhone Air đầu tiên đến tay người dùng, tạo nên một ngày hội công nghệ thực sự với lượng đặt hàng cao chưa từng có.

Không khí tại các chuỗi bán lẻ lớn như Minh Tuấn Mobile, Thế Giới Di Động (TopZone), FPT Shop, CellphoneS … trên khắp cả nước khá náo nhiệt. Việc Việt Nam chính thức được nâng hạng thị trường đã biến sự kiện mở bán iPhone năm nay thành một cột mốc lịch sử, thu hút sự quan tâm khổng lồ từ người tiêu dùng.

Nhiều hệ thống đã tổ chức các sự kiện chào đón công phu với không gian trải nghiệm, sân khấu và các hoạt động giải trí để phục vụ những vị khách đầu tiên.

Phiên bản Cam Vũ Trụ đang rất thu hút người dùng.

Theo tổng hợp nhanh từ các đại lý, số lượng đặt cọc năm nay đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Ghi nhận sơ bộ, toàn thị trường có thể đã tiếp nhận hàng trăm nghìn đơn đặt hàng.

Hệ thống Thế Giới Di Động và chuỗi TopZone, FPT Shop cũng cho biết lượng quan tâm và đặt hàng tăng trưởng đột biến, cho thấy nhu cầu sở hữu sớm của người dùng là rất lớn. Các chuỗi bán lẻ khác cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Minh Tuấn Mobile xác nhận có 18.000 đơn đặt hàng, tăng 12% so với năm ngoái.

Điểm chung trên toàn thị trường, phiên bản iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) là sản phẩm "cháy hàng" ở hầu hết các hệ thống. Dòng sản phẩm mới iPhone Air cũng tạo được hiệu ứng tốt, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ.

Để thu hút người dùng, các nhà bán lẻ đã không ngần ngại tung ra những chương trình khuyến mãi và chính sách cạnh tranh quyết liệt. Cuộc chiến không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở các dịch vụ đi kèm.

iPhone 17 gây 'vỡ trận' ngày mở bán

Đơn cử như Thế Giới Di Động và FPT Shop trợ giá lên tới 3 triệu đồng cho khách hàng tham gia lên đời. CellphoneS gây chú ý khi cam kết mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng, cùng các ưu đãi thanh toán và voucher giảm giá trực tiếp. Minh Tuấn Mobile nhấn mạnh vào quy trình thẩm định máy cũ công khai, minh bạch ngay tại cửa hàng dưới sự chứng kiến của khách, đảm bảo quyền lợi cho người bán lại thiết bị.

Theo đó, giá bán khởi điểm chính thức có thay đổi tùy đại lý, phiên bản 256GB của iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max lần lượt là 24,99 triệu, 31,99 triệu, 34,99 triệu và 37,99 triệu đồng, riêng phiên bản iPhone 17 Pro Max cao cấp nhất với tuỳ chọn 2TB có giá lên tới 63,99 triệu đồng.

Sự kiện mở bán iPhone 17 không chỉ cho thấy sức mua mạnh mẽ của người tiêu dùng Việt mà còn khẳng định sự trưởng thành của thị trường bán lẻ trong nước. Việc được mở bán sớm cùng thế giới được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định giá bán và hạn chế tình trạng máy xách tay, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua hàng chính hãng.