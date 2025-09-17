(PLO)- Việc mất điện đột ngột vào những ngày nắng nóng cao điểm luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình. Làm thế nào để kiểm tra được lịch cắt điện hàng ngày?

Lịch cắt điện định kỳ thường được ngành điện công bố để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa hoặc nâng cấp hạ tầng. Do đó, việc nắm trước thời gian mất điện sẽ giúp người dân chủ động sắp xếp công việc, lưu trữ thực phẩm, chuẩn bị thiết bị chiếu sáng hoặc chuyển đổi kế hoạch làm việc tại nhà.

Người dùng nên thường xuyên kiểm tra lịch cắt điện để chủ động hơn trong công việc. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách kiểm tra lịch cắt điện mới nhất năm 2025

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng điện lực tương ứng với khu vực mình đang sinh sống, đơn cử như app EVNHCMC của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, CSKH EVN SPC - TCT Điện lực miền Nam, EVNNPC CSKH - Điện lực miền Bắc, EVNCPC CSKH - Điện lực miền Trung thông qua Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần thêm mã khách hàng PE vào ứng dụng theo hướng dẫn. Mã số này có thể tìm thấy trên hóa đơn, tin nhắn SMS hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng.

Thêm mã khách hàng PE vào ứng dụng của điện lực. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Khi liên kết thành công, người dùng có thể xem chi tiết sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng và so sánh mức sử dụng qua từng giai đoạn. Điểm mạnh của ứng dụng điện lực nằm ở khả năng phân tích. Hệ thống không chỉ hiển thị số tiền tạm tính mà còn cho thấy biểu đồ biến động, mức tăng giảm so với tháng trước.

- Bước 4: Để kiểm tra lịch cắt điện mới nhất, bạn hãy chuyển sang mục Tra cứu - Lịch cắt điện. Tại đây, người dùng có thể tra cứu theo cá nhân hoặc khu vực mình đang sinh sống, để từ đó chủ động sắp xếp công việc kịp thời.

Kiểm tra lịch cắt điện mới nhất trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

Một số ứng dụng còn bổ sung tính năng gửi cảnh báo tự động, nghĩa là khi khu vực chuẩn bị bị cắt điện, người dùng sẽ nhận được thông báo ngay trên điện thoại.

Không chỉ dừng lại ở việc thông báo lịch cắt điện, ứng dụng còn cung cấp nhiều tiện ích khác như tra cứu chỉ số điện hàng tháng, thanh toán hóa đơn trực tuyến hay đăng ký dịch vụ mà không cần đến quầy giao dịch.

