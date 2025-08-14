3 mẫu điện thoại gaming đáng mua nhất tháng 8

(PLO)- Thị trường điện thoại gaming đang ngày càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng về cấu hình và tính năng chuyên biệt.

1. RedMagic 10S Pro

RedMagic 10S Pro là mẫu điện thoại gaming mới nhất vừa được trình làng cách đây không lâu, gây ấn tượng với cấu hình mạnh và hệ thống tản nhiệt lớn.

Theo đó, máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Leading Version (4.47 GHz), RAM LPDDR5T lên tới 16 GB, bộ nhớ UFS 4.1 Pro, tích hợp chip AI RedCore R3 Pro giúp tối ưu hiệu năng, và cảm ứng siêu nhạy với tần số lấy mẫu 2.500 Hz.

Điện thoại gaming ngày càng mạnh và có thiết kế đẹp.

Đặc biệt, hệ thống tản nhiệt Liquid Metal 2.0 kết hợp quạt Turbo 23.000 vòng/phút giúp máy duy trì nhiệt độ ổn định khi chơi game nặng liên tục, hạn chế hiện tượng giảm xung nhịp.

Máy có màn hình AMOLED 6,85 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 144 Hz cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà, sắc nét. Đi kèm theo đó là viên pin có dung lượng 7.050 mAh, cùng sạc nhanh 80 W.

Ngoài ra, RedMagic 10S Pro còn sở hữu thiết kế mặt lưng trong suốt, đèn LED RGB, nút trigger cảm ứng chuyên biệt và giao diện Game Space tối ưu hóa cho từng tựa game.

Theo đánh giá của PhoneArena và Tech Advisor, RedMagic 10S Pro có hiệu năng dẫn đầu phân khúc, khả năng làm mát hiệu quả và thời lượng pin ấn tượng, dù camera và phần mềm chưa thực sự xuất sắc so với các flagship đa dụng. Hiện model này đang được bán tại FPT Shop với giá 17,9 triệu đồng, phù hợp với game thủ cần một thiết bị chuyên game thực thụ, ưu tiên hiệu năng, màn hình và pin hơn là camera hay các tính năng phụ trợ.

2. Asus ROG Phone 9 Pro

ROG Phone 9 Pro sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite, RAM tối đa 16 GB, màn hình AMOLED 6,78 inch tần số quét 165 Hz và hệ thống tản nhiệt chủ động. Điểm mạnh của thiết bị là hệ sinh thái phụ kiện gaming đa dạng, chất lượng loa ngoài và độ hoàn thiện phần mềm tối ưu cho game thủ.

Tuy nhiên, với mức giá lên đến 26 triệu đồng, đây sẽ là rào cản đối với nhiều người dùng phổ thông.

3. Poco F7 Ultra

Ở phân khúc tầm trung, người dùng có thể chọn mua Poco F7 Ultra. Mặc dù có mức giá vừa phải nhưng máy vẫn được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, màn hình AMOLED 1,5K, tần số quét 120 Hz, pin lớn và hệ thống tản nhiệt nâng cấp.

Điểm mạnh là giá bán ở mức vừa phải, phù hợp với người dùng mới chuyển sang điện thoại gaming.

Nhìn chung, nếu ưu tiên hiệu năng, tản nhiệt và pin, RedMagic 10S Pro là lựa chọn đáng giá trong tầm giá dưới 20 triệu đồng, đặc biệt với ưu đãi cho học sinh - sinh viên. Trong khi đó, ROG Phone 9 Pro phù hợp với game thủ chuyên nghiệp, muốn đầu tư lâu dài và tận hưởng hệ sinh thái gaming toàn diện. Poco F7 Ultra lại là phương án tiết kiệm, cân bằng giữa cấu hình và chi phí.

