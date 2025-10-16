Cách làm hộ chiếu online đúng cách, tránh bị mất tiền oan uổng

(PLO)- Mới đây, cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo núp bóng dịch vụ làm hộ chiếu online, khiến nhiều người có thể bị mất tiền và thông tin cá nhân.

Hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, được cấp cho công dân Việt Nam bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh, và chứng minh quốc tịch, nhân thân.

Theo Điều 5, Thông tư số 63/2023/TT-BTC, từ ngày 1-1-2024 đến hết ngày 31-12-2025, lệ phí làm hộ chiếu online sẽ được giảm 10% so với mức trước đây. Sau đó từ ngày 1-1-2026, lệ phí làm hộ chiếu online sẽ trở lại mức ban đầu.

Từ nay đến hết năm 2025, những người sinh năm sau đây sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi đổi thẻ căn cước mới (PLO)- Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong Luật Căn cước 2023 là quy định về thời hạn sử dụng thẻ căn cước gắn liền với độ tuổi của công dân.

Bảng lệ phí làm hộ chiếu online. Ảnh: MINH HOÀNG

Những chiêu trò lừa đảo tinh vi

Đánh vào tâm lý thích sự đơn giản, nhanh gọn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, kẻ gian đã tạo ra các trang web giả mạo có giao diện giống với Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc các trang web chính thức của Bộ Công an.

Trên các website này, kẻ gian sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm hộ chiếu, yêu cầu người dùng nộp lệ phí, chi phí “xử lý nhanh”, và thậm chí thu thập cả hình ảnh CCCD cùng ảnh chân dung để phục vụ cho mục đích lừa đảo. Khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng sẽ ngay lập tức cắt liên lạc.

Dữ liệu cá nhân bị đánh cắp có thể được rao bán trên chợ đen hoặc dùng để tạo tài khoản ảo, vay tiền trực tuyến, đăng ký SIM rác, mở tài khoản ngân hàng trái phép. Nghiêm trọng hơn, một số trường hợp còn bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội công nghệ cao, khiến nạn nhân vô tình trở thành người liên đới.

Người dùng có thể chủ động làm hộ chiếu online và nhận ngay tại nhà, không cần phải thông qua các dịch vụ hỗ trợ để tránh mất tiền. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách làm hộ chiếu online đúng cách

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn , sau đó bấm vào nút Đăng nhập ở góc trên bên phải.

Đăng nhập cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (tức là tài khoản VNeID).

- Bước 3: Trên điện thoại, bạn hãy mở ứng dụng VNeID và đăng nhập để lấy mã xác thực, sau đó nhập ngược lại vào website cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Bước 4: Tại trang chủ, người dùng chỉ cần gõ từ khóa “hộ chiếu” vào khung tìm kiếm, và chọn dịch vụ tương ứng. Đơn cử như Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (thực hiện tại cấp trung ương hoặc cấp tỉnh), báo mất hộ chiếu… rồi nhấn Nộp hồ sơ.

- Bước 5: Trong trang mới hiện ra, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, tải lên ảnh chân dung nền trắng theo quy định, dung lượng dưới 2 MB. Để tránh bị trả hồ sơ về, người dùng nên xem kỹ quy chuẩn ảnh 4x6 cm để thực hiện cho đúng. Nếu hình ảnh đúng chuẩn, hệ thống sẽ hiển thị dòng chữ xanh lá cây và ngược lại.

- Bước 6: Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, người dân nên chọn nhận hộ chiếu qua bưu chính, sau đó điền địa chỉ tương ứng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên điền thêm số tài khoản, tên chủ tài khoản và ngân hàng để được hoàn tiền lại trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Chọn loại hộ chiếu có gắn chip điện tử và nhận qua bưu chính. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 7: Đối với trường hợp gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn, bạn cần phải chụp ảnh trang 3 và tải lên, sau đó nộp lại hộ chiếu cũ sắp hết hạn về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương. Ví dụ như ở TP.HCM, người dùng có thể đến trực tiếp 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu để nộp hộ chiếu cũ (tại khu 2), hoặc gửi thông qua đường bưu điện.

Tải lên các giấy tờ cần thiết. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 8: Khi hoàn tất, bạn sẽ được cấp một mã hồ sơ tương ứng. Để kiểm tra tiến độ cấp hộ chiếu, người dùng chỉ cần bấm vào menu Tra cứu hồ sơ ở phía trên, sau đó nhập mã hồ sơ tương ứng vào khung trống và nhấn Tra cứu.

Sau khi gửi hồ sơ vài ngày, bạn hãy kiểm tra lại tiến độ xử lý và đóng lệ phí (thông qua các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử…) để quá trình cấp hộ chiếu online được nhanh hơn.

Đóng lệ phí cấp hộ chiếu online, gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn. Ảnh: MINH HOÀNG

Một số lưu ý khi làm hộ chiếu online - Ảnh 4x6 cm phải đúng chuẩn nền trắng - Nghề nghiệp không được ghi “làm việc tự do”, phải có địa chỉ nơi làm việc - Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, không được bỏ trống - Nếu gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn, bạn phải nộp lại hộ chiếu cũ cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đóng lệ phí, sau đó hồ sơ mới được tiếp nhận và xử lý.

Cơ quan Công an cảnh báo, để đảm bảo an toàn, người dân chỉ nên làm hộ chiếu online thông qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc làm trực tiếp tại cơ quan xuất nhập cảnh. Tất cả các trang web khác có thu phí trung gian đều là giả mạo.

Đồng thời, người dùng tuyệt đối không cung cấp thẻ căn cước (CCCD), mã OTP, tài khoản ngân hàng hay giấy tờ cá nhân cho người lạ. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, bạn cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Người dùng CCCD có buộc phải đổi sang thẻ căn cước không? (PLO)- Có một số thông tin cho rằng, người dùng CCCD buộc phải đổi sang thẻ căn cước mới, vậy thực hư của việc này ra sao?