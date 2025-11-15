Tin công nghệ 15-11: Siêu máy tính AI Ascent GX10 có gì đặc biệt?

(PLO)- Tin công nghệ 15-11 sẽ có các nội dung như siêu máy tính AI Ascent GX10 có gì đặc biệt? Logitech bị rò rỉ dữ liệu, AI Window trên Firefox là gì?.

1. Siêu máy tính AI Ascent GX10 có gì đặc biệt?

Mới đây, Asus và nhà phân phối Nhất Tiến Chung đã giới thiệu dòng siêu máy tính Ascent GX10 tại thị trường Việt Nam.

GX10 nổi bật khi được trang bị siêu chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, kiến trúc phần cứng được tối ưu cho các tác vụ AI đòi hỏi băng thông và bộ nhớ lớn. Với cấu hình này, máy có thể xử lý các mô hình khoảng 200 tỉ tham số và đạt đến 405 tỉ tham số khi ghép đôi hai thiết bị. Đây là mức xử lý thường xuất hiện trong trung tâm dữ liệu, nhưng nay lại nằm gói gọn trong một thiết bị nhỏ gọn chỉ khoảng 1,6 kg.

Tin công nghệ 15-11: Siêu máy tính Asus Ascent GX10. Ảnh: Anh Tú

Về phần cứng, GX10 được tích hợp bộ nhớ LPDDR5X 128 GB, lưu trữ PCIe Gen5 và kiến trúc liên kết NVLink C2C giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu nội bộ.

Thiết bị chạy NVIDIA DGX Base OS dựa trên Ubuntu Linux, vốn là môi trường quen thuộc với giới nghiên cứu AI nhờ tối ưu cho quá trình huấn luyện, tinh chỉnh và suy luận mô hình. Với thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể đặt máy ngay trên bàn làm việc, không cần đầu tư hệ thống tủ rack hoặc phòng máy chuyên dụng.

Chia sẻ tại sự kiện, thầy giáo Sang, một nhà phát triển ứng dụng cho biết, việc vận hành mô hình AI trên hạ tầng cục bộ sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về chi phí và kiểm soát dữ liệu. Dữ liệu nhạy cảm không phải truyền ra ngoài, phù hợp với những ngành có yêu cầu cao về bảo mật như y tế hoặc tài chính.

Đây cũng là yếu tố được nhiều đơn vị quan tâm trong bối cảnh ứng dụng AI ngày càng mở rộng.

Tương tự, đại diện Tinh Tế cho rằng việc xuất hiện của GX10 giúp thu hẹp khoảng cách giữa AI và người dùng phổ thông. Các tình huống như tinh chỉnh mô hình phục vụ công việc, xây dựng hệ thống hỏi đáp nội bộ hoặc triển khai ứng dụng dựa trên RAG đều có thể thực hiện ngay trên thiết bị thay vì phụ thuộc vào cụm máy chủ lớn. Điều này mở thêm lựa chọn cho sinh viên, lập trình viên và những nhóm nghiên cứu muốn tự triển khai AI ở quy mô nhỏ.

Tin công nghệ 15-11: Ascent GX10 giúp các đơn vị rút ngắn thời gian thử nghiệm và triển khai các ứng dụng AI thực tế. Ảnh: Anh Tú

2. Logitech bị rò rỉ dữ liệu

Theo Logitech, vụ tấn công liên quan đến một lỗ hổng zero-day và có liên hệ với nhóm Clop, tổ chức từng thực hiện cuộc tấn công vào Oracle E Business Suite hồi tháng 7. Nhóm này cũng được cho là đứng sau nhiều chuỗi tấn công khai thác zero day khác nhắm vào trình duyệt Chrome và thiết bị Samsung.

Logitech cho biết dữ liệu bị truy cập chỉ thuộc nhóm thông tin “hạn chế” của khách hàng và nhân viên, nhưng không nói rõ cụ thể gồm những mục nào.

Công ty khẳng định hệ thống vận hành và sản phẩm cung cấp cho người dùng vẫn an toàn. Tuy nhiên, Logitech cũng thừa nhận họ chưa thể khẳng định tuyệt đối rằng dữ liệu nhạy cảm không bị ảnh hưởng.

Tin công nghệ 15-11: Logitech bị tấn công mạng.

3. AI Window trên Firefox là gì?

Mozilla vừa công bố một thử nghiệm mới trên Firefox mang tên AI Window, tính năng được thiết kế để tập hợp toàn bộ khả năng hỗ trợ từ AI vào một khu vực riêng trong trình duyệt.

Đây là bước đi cho thấy công ty muốn mở rộng vai trò của AI nhưng vẫn đảm bảo người dùng giữ quyền kiểm soát, thay vì buộc họ gắn bó với AI mọi lúc như cách một số trình duyệt tích hợp AI đang áp dụng.

Phó chủ tịch sản phẩm Ajit Varma cho biết, AI Window được xây dựng như một không gian “thông minh và do người dùng kiểm soát”, nơi bạn có thể trò chuyện với trợ lý AI, nhận gợi ý hoặc hỗ trợ khi duyệt web. Tính năng này hoàn toàn tùy chọn và người dùng có thể tắt bất kỳ lúc nào nếu cảm thấy không phù hợp.

Điểm đáng chú ý là Mozilla không triển khai sản phẩm hoàn chỉnh ngay lập tức mà chọn cách xây dựng công khai, kêu gọi người dùng tham gia danh sách chờ để cùng đóng góp ý kiến.

Người dùng quan tâm có thể đăng ký tham gia danh sách chờ AI Window ngay trên trang của Firefox.

Tin công nghệ 15-11: Firefox bổ sung một khu vực riêng dành cho AI.

