(PLO)- Khách hàng đăng ký các dịch vụ của VNPT, VinaPhone sẽ có cơ hội trúng những phần quà công nghệ giá trị trong chương trình khuyến mãi đặc biệt “Sinh nhật vui – Khui quà chất”, nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập mạng di động VinaPhone.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 26-6 đến hết 17-8, chương trình “Sinh nhật vui – Khui quà chất” của VNPT đã mang tới hàng ngàn giải thưởng dành cho các khách hàng may mắn trên khắp cả nước.

Đăng ký Internet VNPT cơ hội nhận nhiều quà công nghệ.

Theo đó, khách hàng đăng ký lắp đặt mới hoặc nâng cấp gói cước Internet VNPT và thanh toán tối thiểu ba tháng cước sẽ nhận được mã dự thưởng để tham gia quay số hàng tuần.

Ngoài ra, thuê bao di động VinaPhone cũng được nhận mã dự thưởng quay số hàng ngày khi đăng ký mới, gia hạn hoặc nâng cấp gói cước từ 50.000 đồng trở lên. Khuyến khích khách hàng nâng cấp và trải nghiệm các dịch vụ mới, nhà mạng sẽ nhân đôi MDT cho các phần gia tăng khi khách hàng nâng gói Internet. Đồng thời, khách hàng đăng ký mới công nghệ XGSPON sẽ được nhận thêm 02 MDT.

Đây là dịp để khách hàng nâng cấp trải nghiệm đường truyền Internet VNPT XGSPON hay mạng VinaPhone 5G siêu tốc và có cơ hội sở hữu các thiết bị công nghệ hiện đại như Camera DJI Osmo Pocker 3 Creator Combo trị giá 19 triệu đồng, Máy ảnh Fujifilm Instax Mini Evo trị giá 7,5 triệu đồng.

Đây là một trong những chương trình tri ân có quy mô lớn trong năm của VNPT, thể hiện cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và gắn bó bền vững với khách hàng trên hành trình số hóa cuộc sống.

Để được tư vấn và đăng ký SIM, gói cước Internet, khách hàng hãy đến ngay các cửa hàng VinaPhone gần nhất hoặc truy cập ứng dụng MyVNPT (https://my.vnpt.com.vn/app ), website https://digishop.vnpt.vn.

Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp qua Tổng đài CSKH miễn phí: 18001091 (đối với di động) và 18001166 (đối với Internet, truyền hình).

Cơ cấu giải thưởng của “Sinh nhật vui – Khui quà chất” sở hữu nhiều sản phẩm công nghệ “hot trend” có tổng giá trị lên tới gần 4 tỉ đồng bao gồm:

- 80 Giải Nhất: Camera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo trị giá 19 triệu đồng.

- 168 Giải Nhì: Máy ảnh Fujifilm Instax Mini Evo trị giá 7,5 triệu đồng. - 560 Giải Ba, 1.120 Giải Khuyến khích: Điện thoại Raisecom M6511/T189. Chương trình quay thưởng với hai hình thức linh hoạt: - Giải Ngày (dành riêng cho thuê bao di động VinaPhone): Khách hàng chủ động tự quay trên ứng dụng My VNPT trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được MDT.

- Giải Tuần (dành cho khách hàng Internet VNPT): Sẽ được hệ thống tự động quay thưởng trên các mã hợp lệ phát sinh trong tuần.

Khách hàng có thể kiểm tra MDT qua My VNPT, nhắn MDT gửi 1558 (miễn phí), hoặc truy cập https://khuyenmai.vinaphone.com.vn . Danh sách trúng thưởng được công bố và cập nhật hàng tuần.

