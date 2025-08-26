Xu hướng thanh toán xuyên biên giới tăng tốc

(PLO)- Thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều người.

Không chỉ dừng lại ở các cửa hàng trong nước, công nghệ này đang mở rộng sang thanh toán quốc tế, giúp người dùng thuận tiện hơn khi mua sắm, giao dịch.

Thị trường ví điện tử Việt đang tăng trưởng nóng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn thăng hoa của ví điện tử. Báo cáo từ ResearchAndMarkets cho thấy thị trường đạt quy mô 40,5 tỉ USD, tính đến năm 2025, nhờ sự gia tăng người dùng smartphone (84 triệu) và internet (79 triệu).

Mordor Intelligence dự báo thị trường thanh toán di động Việt Nam sẽ tăng từ 47,6 tỉ USD (năm 2025) lên 76 tỉ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng (CAGR) gần 10%.

Trong nước, các ví điện tử như MoMo, ZaloPay, VNPay đang cạnh tranh mạnh mẽ để giữ thị phần. Điểm chung của các nền tảng này là mở rộng từ dịch vụ thanh toán sang hệ sinh thái “super-app”, tích hợp mua sắm, quà tặng, đầu tư và nhiều dịch vụ tiện ích khác.

Người dùng hưởng lợi trực tiếp

Mới đây, ZaloPay đã công bố khả năng hỗ trợ quét mã QR tại 5 quốc gia châu Á, gồm Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia và Nhật Bản. Điều này đồng nghĩa với việc khi đi du lịch hoặc công tác tại các quốc gia nói trên, người dùng chỉ cần mở ứng dụng quen thuộc trên điện thoại để quét mã QR, thay vì phải đổi tiền mặt hoặc lo lắng về thẻ tín dụng quốc tế.

Động thái này không chỉ giúp người Việt thuận tiện hơn khi ra nước ngoài mà còn góp phần khẳng định sự hiện diện của ví điện tử nội địa trên bản đồ thanh toán khu vực. Đây là bước đi nằm trong xu hướng chung của ASEAN khi nhiều nước đã và đang thúc đẩy hệ thống QR xuyên biên giới, nhằm đơn giản hóa thương mại, du lịch và dịch vụ.

Ngoài ra, du khách quốc tế đến Việt Nam cũng có thể sử dụng hệ thống QR liên thông, giúp tăng trải nghiệm du lịch và hỗ trợ bán lẻ nội địa. Các giao dịch qua QR thường có chi phí thấp, nhanh và minh bạch, tạo sự an tâm cho người dùng.

Thanh toán xuyên biên giới giúp người dùng thuận tiện hơn khi du lịch nước ngoài.

Xu hướng thanh toán không tiền mặt

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, và tài khoản VNeID được tích hợp mạnh mẽ vào dịch vụ công và thanh toán, thị trường ví điện tử và QR code hứa hẹn sẽ còn nhiều bước tiến.

Việc ZaloPay chính thức mở rộng khả năng thanh toán QR tới 5 quốc gia châu Á cho thấy, công nghệ Việt Nam không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, mà còn đang tìm cách cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế.

