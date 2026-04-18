Rò rỉ các màu sắc mới trên iPhone 18 Pro, đặc biệt là phiên bản này

(PLO)- Thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone 18 Pro không tập trung vào camera hay hiệu năng, mà xoay quanh màu sắc.

Theo đó, Apple được cho là đang thử nghiệm ít nhất 3 tùy chọn màu sắc mới, đặc biệt là màu đỏ đậm.

Các thông tin trước đó cho thấy đây có thể màu chủ đạo của iPhone 18 Pro, với tên gọi cụ thể hơn là Đỏ anh đào đậm. Dù không rực rỡ như màu Cam vũ trụ từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro, nhưng màu đỏ mới được cho là vẫn đủ khác biệt để tạo dấu ấn riêng.

Ngoài đỏ đậm, một lựa chọn khác cũng gây chú ý là xanh nhạt. Màu này được cho là có nét tương đồng với màu Xanh sương mù trên iPhone 17 bản tiêu chuẩn hiện nay, đồng thời gợi nhớ đến tông xanh từng xuất hiện trên iPhone 13 Pro.

Sẽ rất tiếc nếu bạn sử dụng Google Gemini mà không bật tính năng này (PLO)- Google vừa chính thức ra mắt tính năng Trí thông minh cá nhân trên Gemini để đưa ra câu trả lời phù hợp hơn với từng người dùng.

Rò rỉ các màu sắc mới trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Macworld

Ở nhóm màu trung tính, Apple được cho là đang thử nghiệm thêm phiên bản xám đậm. Bên cạnh đó còn có một bản màu bạc với ngoại hình khá giống thế hệ hiện tại, nhưng theo nguồn tin từ Macworld, khả năng được đưa ra thị trường của phiên bản này có thể không cao.

Nguồn tin rò rỉ cũng cho biết Apple đang dùng một số mã màu Pantone nội bộ cho các phiên bản nói trên, gồm Xanh nhạt (Pantone 2121), Đỏ anh đào đậm (Pantone 6076), Xám đậm (Pantone 426C) và Bạc (Pantone 427C).

Nếu những thông tin này chính xác, Apple có vẻ đang tiếp tục hướng đi đã tạo được chú ý trong thời gian gần đây, đó là đưa các màu sắc nổi bật hơn lên dòng iPhone Pro. Trước đây, những gam màu tươi sáng thường chỉ xuất hiện trên các mẫu iPhone tiêu chuẩn hoặc các thiết bị nhắm đến nhóm người dùng phổ thông. Tuy nhiên, sau khi phiên bản Cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro tạo ra nhiều tranh luận nhưng vẫn đạt thành công lớn, Apple dường như muốn tiếp tục thử sức với những lựa chọn táo bạo hơn ở phân khúc cao cấp.

Xu hướng này cũng đang lan sang các hãng khác. Sau khi iPhone 17 Pro màu cam được chú ý, một số thương hiệu khác cũng lần lượt giới thiệu điện thoại có tông màu tương tự, trong đó có Oppo Find X9 Ultra và Honor 600.

Việc các hãng bổ sung thêm màu sắc mới cho dòng máy cao cấp là thay đổi được nhiều người dùng chờ đợi, nhất là sau nhiều năm điện thoại flagship gần như chỉ xoay quanh các tông đen, trắng hoặc xám. Với iPhone 18 Pro, nếu Apple thật sự giữ lại cả màu cổ điển lẫn màu nổi bật, người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn khi nâng cấp máy.

Vì sao người dùng Android dễ đổi máy hơn người dùng iPhone? (PLO)- Một khảo sát mới của SellCell cho thấy người dùng iPhone có xu hướng gắn bó với thiết bị của Apple nhiều hơn so với người dùng Android.

Bật ngay 4 cài đặt này trên Samsung để chụp ảnh đẹp hơn (PLO)- Một vài thay đổi nhỏ trong phần cài đặt camera trên điện thoại Samsung có thể giúp ảnh chụp rõ nét hơn, hạn chế phải chỉnh sửa về sau.