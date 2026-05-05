2 mẫu smartphone bạn không nên bỏ qua nếu yêu thích chụp ảnh

(PLO)- Với Find X9 Ultra, Oppo tập trung vào khả năng zoom xa, quay video 8K và camera Hasselblad, thay vì chỉ chạy đua cấu hình.

Find X9 Ultra

Find X9 Ultra gây chú ý với hệ thống Camera Hasselblad thế hệ mới. Đầu tiên là camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học 10x, được Oppo giới thiệu là đầu tiên trên thế giới. Để làm được điều này, hãng đã dùng cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính, giúp tăng khả năng zoom nhưng vẫn thu gọn 30% kích thước module camera. Đi kèm theo đó là hệ thống chống rung cảm biến có biên độ dịch chuyển lên đến 530 μm.

Ngoài ra còn có camera kép Hasselblad 200 MP, sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước 1/1,12 inch, khẩu độ f/1.5, camera tele chân dung 3x 200 MP, và cuối cùng là camera góc siêu rộng 50 MP.

Hệ thống camera trên smartphone Find X9 Ultra.

Nếu muốn chụp ảnh xa hơn, người dùng có thể mua thêm bộ phụ kiện ống kính tele 300 mm Hasselblad Explorer, khi kết hợp với camera tele 3x có thể mở rộng tiêu cự tương đương zoom quang học 13x.

Khả năng quay video trên Find X9 Ultra cũng được nâng cấp với 4K 60 fps Dolby Vision, zoom ổn định từ 0.6x đến 30x. Riêng hệ thống camera kép 200 MP hỗ trợ quay 4K 120 fps Dolby Vision và quay video 8K. Máy còn có O-Log2, hỗ trợ ACES và 3D LUT, phù hợp với người cần chỉnh màu sâu hơn sau khi quay.

Về phần cứng, Find X9 Ultra sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hệ thống tản nhiệt buồng hơi, pin Silicon-Carbon 7.050 mAh, sạc nhanh có dây 100 W và sạc không dây 50 W.

Máy hỗ trợ gắn thêm phụ kiện để chụp ảnh xa hơn.

Find X9s

Find X9s được định vị ở phân khúc dễ tiếp cận hơn. Mặt sau của máy gồm 3 camera 50 MP, gồm camera chính có OIS, camera tele Hasselblad zoom quang học 3x và camera góc siêu rộng 120 độ.

Máy hỗ trợ chế độ Chân Dung Hasselblad, chế độ Bậc Thầy Hasselblad với các tùy chỉnh như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét, cân bằng sáng, đồng thời hỗ trợ RAW Max 16-bit và JPG Max.

Find X9s có thân máy mỏng 7,99 mm, màn hình phẳng 6,59 inch, độ sáng tối đa 3.600 nit, viền 1,15 mm. Máy đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP66, IP68, IP69 và chứng nhận chống va đập 5 sao từ SGS. Thiết bị dùng chip MediaTek Dimensity 9500s, pin 7.025 mAh, sạc nhanh 80 W.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, Find X9 Ultra và X9s đang được bán với mức giá lần lượt là 49,9 triệu đồng (12/512 GB) và 24,9 triệu đồng (12/256 GB) cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

