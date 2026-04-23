Tin công nghệ 23-4: OPPO bất ngờ mang Find X9 Ultra và Find X9s về Việt Nam

(PLO)- Tin công nghệ 23-4 sẽ có các nội dung như OPPO bất ngờ mang Find X9 Ultra và Find X9s về Việt Nam, iPhone 18 có thể bị giảm cấu hình, OpenAI ra mắt ChatGPT Images 2.0 với khả năng suy nghĩ và hiển thị văn bản tốt hơn.

1. OPPO bất ngờ mang Find X9 Ultra và Find X9s về Việt Nam

Sau Find X9 và Find X9 Pro, OPPO tiếp tục mở rộng dải sản phẩm cao cấp bằng hai mẫu máy mới. Trong đó, Find X9 Ultra là cái tên được chú ý nhiều nhất khi lần đầu hãng mang dòng Ultra đến Việt Nam, nhắm vào nhóm người dùng quan tâm mạnh đến camera và trải nghiệm flagship.

Find X9 Ultra nổi bật với hệ thống camera Hasselblad, trong đó có hai cảm biến 200 MP. Máy còn được trang bị camera tele chân dung tiêu cự 70 mm và hỗ trợ zoom quang học thực 10x. Cấu trúc quang học mới giúp máy vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ, đồng thời cải thiện độ ổn định và độ nét khi chụp ở mức zoom cao.

Phiên bản thấp hơn là Find X9s, mỏng 7,99 mm, màn hình phẳng 6,59 inch với viền mỏng và độ sáng tối đa 3.600 nit. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước, chống bụi IP66, IP68, IP69, đồng thời có chứng nhận 5 sao của Swiss SGS về khả năng chống rơi và va đập.

Về camera, Find X9s sở hữu camera chính 50 MP có chống rung quang học OIS, camera tele Hasselblad 50 MP zoom quang học 3x và camera góc siêu rộng 50 MP. Máy cũng tích hợp các chế độ chụp ảnh hợp tác cùng Hasselblad, cho phép chụp chân dung, chỉnh tay sâu hơn và giả lập màu phim.

Dự kiến bộ đôi này sẽ xuất hiện tại Việt Nam vào đầu tháng 5-2026. Hiện tại các hệ thống bán lẻ lớn đã bắt đầu nhận đặt trước sản phẩm cùng nhiều ưu đãi lên đến 22 triệu đồng.

2. iPhone 18 có thể bị giảm cấu hình

Một nguồn tin rò rỉ cho biết Apple đang tính đến phương án giảm một vài thông số trên iPhone 18 tiêu chuẩn để giữ nguyên giá bán.

Theo MacRumors, iPhone 18 có thể bị hạ thông số hiển thị, thậm chí quy trình sản xuất màn hình cũng bị điều chỉnh theo hướng tiết kiệm chi phí hơn. Đây là chi tiết đáng chú ý vì iPhone 17 trước đó vừa được nâng cấp lên màn hình 6,3 inch, có ProMotion và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit.

Không chỉ màn hình, chip xử lý cũng có thể bị cắt giảm. MacRumors cho biết iPhone 17 dùng chip A19 với GPU 5 nhân, còn iPhone 17e chỉ có GPU 4 nhân. Nếu thông tin rò rỉ lần này chính xác, iPhone 18 bản thường có thể sẽ được trang bị phiên bản chip yếu hơn để giữ nguyên giá bán.

3. OpenAI ra mắt ChatGPT Images 2.0 với khả năng suy nghĩ và hiển thị văn bản tốt hơn

OpenAI vừa giới thiệu ChatGPT Images 2.0, mô hình tạo hình ảnh mới với khả năng xử lý nhiệm vụ trực quan phức tạp.

Images 2.0 có thể thực hiện theo hướng dẫn chi tiết, đặt và liên kết các đối tượng chính xác, giữ chi tiết nhỏ và hiển thị bố cục dày đặc. Đây là mô hình hình ảnh đầu tiên của OpenAI với khả năng suy nghĩ, có cảm giác về bố cục hình ảnh tốt hơn.

Images 2.0 có thể tìm kiếm trên web để lấy thông tin thời gian thực, tạo lên tới tám hình ảnh từ một lời nhắc và kiểm tra lại đầu ra của hãng. Mô hình này có thể tạo đồ họa trên nhiều tỷ lệ khung hình và ở độ phân giải lên tới 2K.

