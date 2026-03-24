(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể ngồi tại nhà để thực hiện thủ tục đăng ký xe và bấm biển số trên ứng dụng VNeID, thay vì phải đến trực tiếp cơ quan công an.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Người dân có thể bấm biển số xe điện, xe máy ngay trên ứng dụng VNeID. Ảnh minh họa

Cách bấm biển số xe điện trên ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (bao gồm số căn cước và mật khẩu).

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy bấm vào mục Thủ tục hành chính - Đăng ký xe lần đầu, xác thực lại bằng passcode (vân tay hoặc khuôn mặt).

Cập nhật ứng dụng VNeID để sử dụng dịch vụ đăng ký, cấp biển số xe lần đầu. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần bấm vào tùy chọn Tạo mới yêu cầu đăng ký - Xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Lúc này, ứng dụng VNeID sẽ tự động chuyển hướng sang cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Bước 5: Tại đây, bạn hãy tải lên ảnh phương tiện, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết như phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, thông tin chủ xe, thông tin nộp lệ phí trước bạ, thông tin hóa đơn điện tử, thông tin xe… Lưu ý, các mục có dấu * là bắt buộc, không được bỏ trống.

Nộp hồ sơ đăng ký xe lần đầu thông qua ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 6: Tại mục số 100 (hình thức nhận kết quả), người dùng nên chọn nhận qua bưu điện để biển số được gửi về tận nhà, không cần đi lại, sau đó nhấn Đồng ý và tiếp tục.

- Bước 7: Sau khi nộp hồ sơ hoàn tất, bạn sẽ được cấp mã hồ sơ để theo dõi tiến độ thực hiện. Khi nhấn vào hồ sơ đăng ký, người dùng sẽ được yêu cầu bấm biển số và thanh toán lệ phí theo yêu cầu.

Bấm biển số online và nhận tại nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Cán bộ đăng ký xe tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu từ Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Sau đó thực hiện thủ tục trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe và trả chứng nhận đăng ký xe, biển số cho chủ xe qua bưu điện.

Trên đây là toàn bộ các thao tác để đăng ký, bấm biển số xe điện (tương tự khi mua xe máy, ô tô) trên ứng dụng VNeID ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

