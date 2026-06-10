Người dùng eTax Mobile cần kiểm tra ngay thông tin này để tránh ảnh hưởng đến việc nộp thuế

(PLO)- Cơ quan thuế khuyến cáo người dùng eTax Mobile nên thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng để tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện các giao dịch.

eTax Mobile đã trở thành công cụ quen thuộc đối với nhiều người khi cần tra cứu nghĩa vụ thuế, nộp thuế điện tử, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy...

Tuy nhiên, sau khi đổi căn cước công dân, thay đổi số điện thoại, địa chỉ liên hệ hoặc tài khoản ngân hàng, nhiều người thường quên cập nhật lại thông tin với cơ quan thuế. Điều này có thể dẫn đến tình trạng dữ liệu không đồng bộ, gây bất tiện khi xác thực tài khoản, nhận thông báo hoặc thực hiện các giao dịch thuế trực tuyến.

Theo khuyến cáo từ cơ quan thuế, người dùng nên kiểm tra định kỳ các thông tin quan trọng trên ứng dụng eTax Mobile

Cụ thể, sau khi đăng nhập ứng dụng, người dùng chỉ cần truy cập vào phần thông tin cá nhân để rà soát lại toàn bộ dữ liệu trước đó. Nếu phát hiện sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, bạn nên thực hiện cập nhật theo hướng dẫn hoặc liên hệ cơ quan thuế để được hỗ trợ.

Cách chỉnh sửa thông tin bị nhầm lẫn trên VNeID (PLO)- Nếu phát hiện họ tên, ngày sinh, địa chỉ cư trú hoặc thông tin cá nhân hiển thị trên VNeID chưa chính xác, người dân có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa trực tiếp ngay trên ứng dụng.

Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài việc cập nhật dữ liệu cá nhân, người dùng cũng cần chú ý đến thông tin tài khoản ngân hàng đã liên kết với ứng dụng. Đây là yếu tố quan trọng khi thực hiện các giao dịch nộp thuế trực tuyến hoặc hoàn thuế trong tương lai.

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là số điện thoại đăng ký. Nếu thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật trên hệ thống, người dùng có thể không nhận được mã xác thực OTP hoặc các thông báo quan trọng từ cơ quan thuế.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều thủ tục được thực hiện trực tuyến, việc dành vài phút kiểm tra lại thông tin trên eTax Mobile có thể giúp người dùng tránh được không ít phiền phức về sau.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng ứng dụng eTax Mobile chính thức do ngành thuế phát hành, đồng thời không chia sẻ mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản cho người lạ để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo trong quá trình giao dịch trực tuyến.

Cách tích hợp hộ chiếu vào VNeID mới nhất (PLO)- Ngoài thẻ căn cước, GPLX hay thẻ BHYT, người dùng cũng có thể tích hợp hộ chiếu lên ứng dụng VNeID, đồng thời tra cứu thông tin xuất nhập cảnh chỉ với vài thao tác đơn giản.

Ứng dụng VNeID vừa bổ sung một tiện ích mới bạn cần biết (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể tra cứu lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh ngay trên ứng dụng VNeID.