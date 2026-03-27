Cách xóa các phương tiện không thuộc sở hữu của mình trên VNeTraffic

(PLO)- Dạo gần đây, có một số người dùng thắc mắc về việc tài khoản VNeTraffic bỗng nhiên xuất hiện các phương tiện lạ, không thuộc sở hữu hoặc đã bán từ lâu.

Để tránh những rắc rối về pháp lý, phạt nguội… người dùng nên xóa các phương tiện không thuộc sở hữu, hoặc xe đã bán ra khỏi tài khoản VNeTraffic.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VneTraffic trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua App Store, Google Play.

Tiếp theo, bạn hãy đăng nhập bằng tài khoản tương ứng, hoặc sử dụng VNeID để tiết kiệm thời gian.

Cập nhật và đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần tìm đến mục Quản lý phương tiện, nếu thấy xe lạ (không thuộc sở hữu hoặc đã bán, cho/tặng), bạn hãy nhấn vào tùy chọn Xác nhận thông tin.

Sau đó, chọn trường hợp tương ứng, đơn cử như Thừa phương tiện, Thiếu phương tiện, Phương tiện được cho/tặng/mua lại nhưng chưa sang tên… rồi điền đầy đủ các thông tin tương ứng.

Gửi yêu cầu xóa các phương tiện không thuộc sở hữu hoặc đã bán, cho/tặng. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi yêu cầu của bạn được gửi lên hệ thống. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh lại dữ liệu, nếu mọi thứ hợp lệ, hệ thống sẽ cập nhật và loại bỏ phương tiện khỏi tài khoản người dùng.

Nhìn chung, việc kiểm tra và cập nhật thông tin phương tiện trên VNeTraffic là điều cần thiết, nhất là với những trường hợp đã mua bán xe nhưng chưa sang tên. Nếu không xử lý sớm, người dùng vẫn có thể bị liên đới khi phát sinh vi phạm giao thông hoặc các vấn đề pháp lý khác.

Việc xóa các phương tiện lạ sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối về sau. Ảnh: MINH HOÀNG

