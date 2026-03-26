Công an khuyến khích người dân nên làm điều này trên ứng dụng VNeID

(PLO)- Cơ quan Công an kêu gọi người dân chủ động sử dụng ứng dụng VNeID để đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và minh bạch quy trình.

Ứng dụng VNeID là gì?

VNeID là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển, cho phép người dùng tích hợp giấy tờ cá nhân và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Ngoài chức năng lưu trữ thông tin, ứng dụng này còn đóng vai trò như một kênh tiếp nhận ý kiến từ người dân, giúp cơ quan quản lý nắm bắt phản hồi và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, sau khi hoàn tất các thủ tục như cấp hộ chiếu, xác nhận thông tin xuất nhập cảnh hay gia hạn tạm trú, người dân có thể truy cập ứng dụng VNeID để gửi phản hồi về trải nghiệm thực tế. Nội dung đánh giá bao gồm thái độ phục vụ của cán bộ, thời gian xử lý hồ sơ, mức độ minh bạch và sự thuận tiện khi thực hiện thủ tục.

Quá trình đánh giá được thiết kế khá đơn giản. Người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng, chọn mục thủ tục hành chính, sau đó truy cập phần Đánh giá cải cách hành chính, hoặc Đánh giá dịch vụ TTHC và điền thông tin liên quan đến hồ sơ đã thực hiện. Toàn bộ thao tác được thực hiện trực tiếp trên điện thoại, đảm bảo nhanh chóng và bảo mật.

Người dân có thể đánh giá quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo ghi nhận ban đầu, nhiều phản hồi từ người dân cho thấy mức độ hài lòng khá cao. Đây được xem là cơ sở để các đơn vị tiếp tục điều chỉnh quy trình, cải thiện chất lượng phục vụ trong thời gian tới.

Việc khuyến khích người dân tham gia đánh giá không chỉ giúp cơ quan chức năng hoàn thiện dịch vụ công mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong quản lý hành chính. Khi người dùng chủ động phản hồi, hệ thống sẽ có thêm dữ liệu thực tế để điều chỉnh, thay vì chỉ dựa trên quy trình nội bộ.

Đa số người dân đều hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính qua mạng. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong bối cảnh VNeID ngày càng mở rộng tính năng và trở thành nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái số quốc gia, việc sử dụng thường xuyên và tương tác trực tiếp trên ứng dụng được xem là cách để người dân vừa bảo vệ quyền lợi của mình, vừa góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Việc đánh giá sẽ giúp góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ công. Ảnh: MINH HOÀNG

