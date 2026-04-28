Sản phẩm mà Tim Cook tự hào nhất tại Apple có thể khiến bạn bất ngờ

(PLO)- Apple Watch không phải sản phẩm đình đám nhất của Apple nếu so với iPhone, nhưng với Tim Cook, đây lại là thiết bị mang nhiều ý nghĩa nhất.

Lý do không nằm ở doanh số hay thiết kế, mà ở những email người dùng gửi về cho Apple sau khi chiếc đồng hồ giúp họ phát hiện bất thường về sức khỏe.

Tim Cook sẽ rời vị trí CEO Apple vào ngày 1-9-2026 sau 15 năm điều hành công ty. Sau thời gian này, ông vẫn ở lại Apple với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, trong khi John Ternus được chọn làm giám đốc điều hành tiếp theo.

Trong một bức thư vừa được công bố gần đây, Cook cho biết trong 15 năm qua, ông thường bắt đầu ngày mới bằng việc đọc email và các tin nhắn từ người dùng Apple. Trong số đó có những câu chuyện về việc Apple Watch giúp phát hiện vấn đề sức khỏe, cảnh báo nguy cơ và thậm chí góp phần cứu mạng người dùng. Với Cook, đây không chỉ là một thiết bị đeo tay mà còn là sản phẩm cho thấy công nghệ có thể tạo ra tác động trực tiếp đến đời sống hằng ngày.

Apple Watch là sản phẩm yêu thích nhất của Tim Cook tại Apple.

Apple Watch được giới thiệu lần đầu vào tháng 9-2014 và bắt đầu bán ra vào mùa xuân năm sau. Khi đó, Tim Cook gọi đây là sản phẩm cá nhân nhất mà Apple từng tạo ra. Khác với iPhone, iPad hay Mac, Apple Watch luôn ở trên cổ tay người dùng, theo dõi vận động, nhịp tim và nhiều chỉ số sức khỏe khác trong suốt cả ngày.

Trong một cuộc họp nội bộ sau thông báo kế nhiệm, Cook nói ông tự hào về nhiều khoảnh khắc tại Apple, nhưng Apple Watch là sản phẩm khiến ông tự hào nhất. Ông nhớ lại lần đầu nhận được tin nhắn từ một người dùng cho biết chiếc đồng hồ đã cứu mạng họ. Theo Cook, hiện nay ông nhận những câu chuyện như vậy gần như mỗi ngày, nhưng tin nhắn đầu tiên vẫn để lại ấn tượng rất mạnh.

Mặc dù vậy, Apple Watch không phải dấu mốc duy nhất trong di sản của Tim Cook tại Apple. Dưới thời ông, Apple tiếp tục phát triển iPhone, ra mắt AirPods vào năm 2016, giới thiệu Vision Pro năm 2023, đẩy mạnh quyền riêng tư và chuyển Mac, iPad sang chip M-series do Apple tự thiết kế.

Cook cũng từng nói sự kiện ra mắt iPhone là khoảnh khắc ông yêu thích nhất tại Apple, nhưng sản phẩm này gắn liền với thời Steve Jobs. Trong khi đó, Apple Watch là một danh mục mới được hình thành dưới thời Cook, điều này phần nào lý giải vì sao ông xem đây là thiết bị mang dấu ấn cá nhân rõ nhất trong nhiệm kỳ của mình.

