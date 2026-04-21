Tin công nghệ 21-4: Những mẫu iPhone nào không được cập nhật iOS 27?

1. Những mẫu iPhone nào không được cập nhật iOS 27?

Một thông tin rò rỉ mới cho thấy iOS 27 có thể sẽ không còn hỗ trợ iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone SE thế hệ 2. Nếu điều này trở thành sự thật, người dùng iPhone đời cũ sẽ phải tính chuyện nâng cấp máy nếu muốn tiếp tục cập nhật phiên bản iOS mới nhất.

Theo Redmond Pie, Apple được cho là sẽ giới thiệu iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026 vào tháng 6.

Trước đó, iOS 26 cũng đã dừng hỗ trợ iPhone XS và iPhone XS Max, hai mẫu máy ra mắt từ năm 2018. Việc loại dần các thiết bị cũ thường xảy ra khi bản cập nhật mới đòi hỏi phần cứng mạnh hơn, hoặc cần những tính năng mà các mẫu iPhone cũ không còn đáp ứng tốt.

2. TV Mini LED và OLED mới của Samsung có gì đáng chú ý

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vừa trình làng 2 mẫu TV AI thế hệ mới gồm Mini LED M8X và OLED S85H. Bộ đôi này hướng đến nhóm khách hàng muốn nâng cấp trải nghiệm xem phim, thể thao và chơi game trên màn hình lớn với chi phí dễ tiếp cận.

TV OLED S85H có hai phiên bản 55 inch và 65 inch, sử dụng công nghệ OLED HDR, cho độ sáng cao, màu đen sâu và độ tương phản tốt hơn. Thiết bị có tần số quét lên đến 144 Hz, hỗ trợ NVIDIA G SYNC và AMD FreeSync Premium, giúp giảm hiện tượng xé hình đối với các cảnh chuyển động nhanh.

Trong khi đó, phiên bản Mini LED M8X được tích hợp công nghệ Pure Spectrum Color, có thể tái hiện 1 tỉ màu, tần số quét 144Hz giúp hình ảnh mượt mà hơn khi chơi game hoặc xem thể thao.

Cả hai mẫu TV đều có công nghệ Vision AI Companion, cho phép người dùng hỏi đáp bằng giọng nói thông qua Microsoft Copilot, Bixby và Gemini ngay trên điều khiển từ xa. Máy cũng có thêm chế độ Bóng đá AI và tính năng karaoke bằng cách kết nối điện thoại làm micro.

Hiện hai mẫu TV Mini LED M8X và OLED S85H đang được bán tại Điện Máy Xanh với giá lần lượt là 16,9 triệu đồng và 33,9 triệu đồng, đi kèm theo đó là ưu đãi lên đến 5 triệu đồng.

3. Huawei Pura X Max lộ diện với thiết kế màn hình gập giống iPhone Fold

Huawei vừa ra mắt Pura X Max với màn hình gập rộng, giống thiết kế được đồn đoán của iPhone Fold. Máy có màn hình trong 7,7 inch và màn hình ngoài 5,4 inch.

YouTuber Vincent Zhong đã đăng video trải nghiệm thiết bị, cho thấy cảm giác cầm trên tay tốt, ngón tay có thể chạm từ ứng dụng thứ hai sang phía trên cùng. Khi mở màn hình lớn, thiết bị giống iPad mini, tạo thành máy tính bảng nhỏ dạng dọc.

