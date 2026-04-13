Người dùng iPhone nên xóa thông báo này ngay khi nhận được

(PLO)- Một hình thức lừa đảo mới đang nhắm vào người dùng iPhone thông qua các email giả mạo liên quan đến iCloud.

Nội dung thường cảnh báo dung lượng lưu trữ đã đầy hoặc hình ảnh, video của người dùng iPhone có nguy cơ bị xóa nếu không xử lý ngay.

Các email này được thiết kế khá giống thông báo chính thức từ Apple, từ cách trình bày đến nội dung, khiến người dùng khó phân biệt. Điểm chung là đều tạo cảm giác khẩn cấp, buộc người nhận phải hành động ngay để tránh mất dữ liệu.

Email giả mạo thông báo liên quan đến iCloud. Ảnh: Which

Khi nhấp vào liên kết trong email, người dùng sẽ được dẫn tới một trang web giả mạo, yêu cầu đăng nhập tài khoản hoặc nhập thông tin thanh toán với lý do nâng cấp dung lượng. Đây là bước quan trọng để kẻ gian thu thập thông tin đăng nhập hoặc dữ liệu tài chính.

Theo cảnh báo từ các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, nếu người dùng cung cấp thông tin, rủi ro không dừng lại ở việc mất quyền truy cập tài khoản. Dữ liệu có thể tiếp tục bị khai thác để thực hiện các giao dịch trái phép hoặc bị chia sẻ cho các nhóm khác.

Không chỉ dừng ở một kịch bản, các email giả mạo này còn có nhiều biến thể. Một số thông báo thanh toán thất bại, số khác cảnh báo tài khoản gặp vấn đề bảo mật hoặc yêu cầu xác minh thông tin. Tuy nhiên, điểm giống nhau là đều dẫn người dùng tới các trang không chính thức.

Để hạn chế trở thành nạn nhân, bạn tuyệt đối không nên nhấp vào các liên kết trong email, không gọi theo số điện thoại trong nội dung và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong trường hợp nhận được email có nội dung bất thường, cách xử lý an toàn nhất là xóa bỏ.

Apple cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng hãng không yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân qua email hoặc tin nhắn. Do đó, bất kỳ thông báo nào mang tính đe dọa hoặc yêu cầu cập nhật gấp đều cần được kiểm tra kỹ trước khi thực hiện.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc thận trọng với các thông báo liên quan đến tài khoản là yếu tố quan trọng để tránh rủi ro. Người dùng nên ưu tiên kiểm tra trực tiếp trong ứng dụng hoặc trang web chính thức thay vì làm theo các liên kết được gửi kèm.

