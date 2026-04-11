Một đường link trong sách tiểu học khiến nhiều người giật mình

(PLO)- Một chi tiết trong vở bài tập Tin học lớp 3 đang gây chú ý khi đường link đi kèm không còn dẫn tới nội dung như ban đầu.

Gần đây, một số phụ huynh đã phản ánh về việc đường link trong vở bài tập Tin học lớp 3 khi truy cập lại chuyển hướng sang một trang web có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của các tài liệu học tập có kèm liên kết Internet.

Theo các chuyên gia bảo mật của Bkav, tên miền in trong sách được đăng ký từ năm 2018 và từng thay đổi nội dung nhiều lần. Đến tháng 4-2024, trang này chuyển sang nội dung không liên quan đến giáo dục. Sau đó, tên miền hết hạn vào giữa năm 2025 và được một đơn vị khác đăng ký lại, từ đó nội dung tiếp tục bị thay đổi.

Sau khi tên miền hết hạn, liên kết đã bị thay đổi nội dung.

Điều đáng nói là khi tài liệu được biên soạn, đường link này có thể vẫn hoạt động bình thường và phục vụ mục đích học tập. Tuy nhiên, sau khi tên miền hết hạn, quyền kiểm soát không còn thuộc về đơn vị ban đầu. Người đăng ký mới có thể sử dụng lại địa chỉ này với nội dung hoàn toàn khác, dẫn đến tình huống ngoài ý muốn.

Vấn đề nằm ở việc các tài liệu in sử dụng liên kết Internet nhưng không có cơ chế kiểm tra lại sau khi phát hành. Khi nội dung phía sau đường link thay đổi, đơn vị xuất bản khó phát hiện kịp thời, đặc biệt nếu không có hệ thống theo dõi định kỳ.

Bkav cho biết chưa ghi nhận dấu hiệu phát tán phần mềm gây hại từ đường link này tại thời điểm kiểm tra. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại nếu người dùng truy cập vào các trang không được kiểm soát.

Trong bối cảnh tài liệu học tập ngày càng đa dạng, đặc biệt là các ấn phẩm tham khảo, việc kiểm soát nội dung có liên kết với Internet sẽ trở nên phức tạp hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị đơn vị xuất bản nên hạn chế in trực tiếp các đường link cố định, thay vào đó sử dụng hệ thống trung gian để dễ dàng cập nhật nội dung khi cần. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ các liên kết đã đưa vào tài liệu.

Với phụ huynh và nhà trường, việc kiểm tra đường link trước khi cho trẻ truy cập là điều cần thiết. Trẻ nhỏ cũng nên được hướng dẫn sử dụng Internet an toàn và có sự theo dõi khi học trực tuyến, nhằm hạn chế các tình huống tương tự có thể xảy ra.

