Nếu có dữ liệu bí mật trên iPhone, bạn hãy bật tính năng này ngay

(PLO)- Dù được đánh giá cao về mức độ an toàn, nhưng iPhone vẫn có thể bị tấn công nếu người dùng mất cảnh giác.

Theo các báo cáo, nhóm tin tặc của Handala (Iran) đã xâm nhập thành công điện thoại của Herzi Halevi, cựu Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bằng các biện pháp kĩ thuật xã hội, cụ thể là hình thức lừa đảo qua giao tiếp nhằm đánh vào tâm lý người dùng. Dữ liệu bị lộ bao gồm hình ảnh, video và tài liệu nhạy cảm, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Cụ thể, tin tặc sẽ tạo ra các kịch bản thuyết phục để dụ nạn nhân cung cấp thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào các trang web giả mạo. Đây là kiểu tấn công không phụ thuộc hoàn toàn vào lỗ hổng hệ thống mà khai thác sai sót từ phía người dùng.

Hiện chưa rõ thiết bị bị xâm nhập là iPhone hay Android, nhưng trong môi trường quân sự Israel, iPhone thường được ưu tiên sử dụng cho các vị trí cấp cao vì lý do bảo mật. Điều này khiến nhiều giả định nghiêng về khả năng thiết bị bị tấn công là iPhone.

Để hạn chế bị rò rỉ các dữ liệu quan trọng, bạn có thể kích hoạt Lockdown mode (chế độ phong tỏa) trên iPhone. Tính năng này ban đầu được thiết kế cho những người có nguy cơ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, đơn cử như nhà báo, các nhà hoạt động chính trị... Tuy nhiên hiện tại nó đã được mở rộng và áp dụng cho toàn bộ người dùng.

Khi kích hoạt, Lockdown mode (chế độ phong tỏa) sẽ hạn chế nhiều chức năng trên thiết bị, từ việc duyệt web, nhận tệp đính kèm trong tin nhắn cho đến các kết nối và thay đổi hệ thống. Điều này giúp giảm đáng kể bề mặt tấn công, nhưng đồng thời cũng khiến trải nghiệm sử dụng bị thu hẹp.

Một số hạn chế khi kích hoạt Lockdown mode (chế độ phong tỏa). Ảnh: Apple

Để kích hoạt, bạn hãy truy cập vào phần Cài đặt trên iPhone, sau đó tìm đến mục Quyền riêng tư và Bảo mật - Chế độ phong tỏa. iPhone sẽ yêu cầu khởi động lại và nhập mật khẩu máy để xác nhận kích hoạt tính năng bảo mật này.

Lockdown mode (chế độ phong tỏa) giúp bảo vệ iPhone nhưng cũng mang đến một số hạn chế. Ảnh: TIỂU MINH

