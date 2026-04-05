Apple cho biết phụ kiện rẻ tiền này có thể làm hỏng màn hình MacBook của bạn

(PLO)- Nhiều người thường có thói quen dán miếng che webcam trên MacBook để bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, Apple cảnh báo phụ kiện này có thể làm bể màn hình máy tính ngay khi người dùng gập máy xuống.

TÓM TẮT

Apple cảnh báo người dùng không gập màn hình MacBook khi đang gắn miếng che webcam.

Phụ kiện này rất dễ làm bể màn hình do khe hở giữa màn hình và bàn phím cực kỳ hẹp.

Người dùng nên gỡ bỏ miếng che webcam và quản lý quyền truy cập camera trong phần cài đặt.

Nhiều người dùng máy tính xách tay (không riêng gì MacBook) thường có thói quen mua miếng che webcam để bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, trong một tài liệu hỗ trợ, Apple nêu rõ nếu bạn đóng laptop khi vẫn đang gắn miếng che webcam, màn hình có thể bị hỏng ngay lập tức vì khe hở giữa màn hình và bàn phím có khoảng cách rất nhỏ.

Ngoài ra, nếu sử dụng các phụ kiện vật lý để che camera, nhiều tính năng trên MacBook sẽ bị vô hiệu hóa. Đơn cử như MacBook Pro và MacBook Air được tích hợp cảm biến ánh sáng tại khu vực camera, tự động điều chỉnh độ sáng và thậm chí cả màu sắc của màn hình. Do đó, người dùng có thể thấy màn hình hiển thị màu sắc sai lệch hoàn toàn so với môi trường xung quanh.

Nhiều người thường sử dụng phụ kiện để che camera trên laptop. Ảnh: Apple Insider

Cách che camera an toàn

Tại một số công ty, nhân viên bắt buộc phải dán kín camera để bảo mật thông tin nội bộ. Tuy nhiên, Apple hướng dẫn người dùng chỉ nên xài loại miếng dán mỏng hơn 0,1 milimet. Độ mỏng này tương đương với một tờ giấy in bình thường. Đồng thời, miếng dán tuyệt đối không được để lại vết keo trên bề mặt kính camera.

Nếu phụ kiện đang xài dày hơn mức này, bạn nên gỡ ra hoàn toàn trước khi gập máy lại.

Đèn báo màu xanh lá cây sẽ hiển thị khi camera được sử dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Thay vì sử dụng các phụ kiện vật lý, người dùng có thể tự theo dõi tình trạng hoạt động của camera thông qua đèn báo. Mặc định, khi camera hoạt động, sẽ có một đèn LED nhỏ màu xanh lá hiển thị kế bên ống kính.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể truy cập vào phần cài đặt quyền riêng tư trên MacBook để kiểm tra lại danh sách các phần mềm đang truy cập camera, từ đó thu hồi lại quyền hạn không cần thiết.

Kiểm tra và thu hồi quyền truy cập camera của các ứng dụng không cần thiết. Ảnh: TIỂU MINH

Thực tế cho thấy, nhiều người hiện nay vẫn chuộng miếng che camera bằng nhựa vì họ thấy yên tâm hơn, bất chấp nguy cơ làm bể màn hình máy tính đắt tiền.

