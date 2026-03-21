Tin công nghệ 21-3: Thiết bị mới giúp doanh nghiệp xử lý dữ liệu ngay tại chỗ.

(PLO)- Tin công nghệ 21-3 sẽ có các nội dung như thiết bị mới giúp doanh nghiệp xử lý dữ liệu ngay tại chỗ, rủi ro từ điện thoại không rõ nguồn gốc, CEO Pinterest đề xuất cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội.

1. Thiết bị mới giúp doanh nghiệp xử lý dữ liệu ngay tại chỗ

Tại sự kiện CloudFest 2026 diễn ra ở châu Âu, CIPTA đã trình làng 2 thiết bị mới phục vụ hạ tầng AI và xử lý dữ liệu tại chỗ.

Sản phẩm đáng chú ý nhất là máy chủ GPU mật độ cao RG658 PRO, được phát triển cùng Phison. Thiết bị này hướng đến các doanh nghiệp cần xử lý AI ngay tại hệ thống của mình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.

CloudFest 2026.

Với khả năng hỗ trợ tối đa 8 GPU, kết hợp lưu trữ tốc độ cao, hệ thống giúp tăng tốc xử lý dữ liệu và giảm độ trễ trong các tác vụ như phân tích hình ảnh, video hay mô hình AI.

RG658 PRO cũng được thiết kế để vận hành ổn định trong điều kiện tải cao, với hệ thống tản nhiệt và nguồn điện công suất lớn. Điều này phù hợp với các doanh nghiệp đang triển khai AI ở quy mô lớn nhưng vẫn muốn kiểm soát chi phí hạ tầng.

Bên cạnh đó, CIPTA còn giới thiệu cubePRO, một dạng máy trạm nhỏ gọn đặt tại “biên” hệ thống, tức gần nơi phát sinh dữ liệu. Thiết bị này phù hợp với các môi trường như nhà máy, hệ thống IoT hoặc chi nhánh doanh nghiệp, nơi cần xử lý dữ liệu nhanh và liên tục.

CubePRO hỗ trợ gắn GPU hiệu năng cao và nhiều ổ lưu trữ, đồng thời được tối ưu để chạy ổn định 24/7. Hệ thống cũng tích hợp giải pháp lưu trữ từ Accordance nhằm đảm bảo dữ liệu không bị gián đoạn trong quá trình vận hành.

Việc đưa ra đồng thời máy chủ AI và máy trạm biên cho thấy xu hướng xử lý dữ liệu đang dịch chuyển. Thay vì chỉ phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu, nhiều doanh nghiệp bắt đầu đưa năng lực xử lý xuống gần hơn với nơi dữ liệu được tạo ra, giúp giảm độ trễ và tăng tính chủ động trong vận hành.

2. Rủi ro từ điện thoại không rõ nguồn gốc

Thị trường điện thoại cao cấp thời gian gần đây xuất hiện nhiều thiết bị được rao bán với mức giá thấp bất thường. Không ít sản phẩm được quảng cáo là “xách tay”, “nguyên seal”, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người mua khó nhận ra ngay từ đầu.

Ghi nhận cho thấy không ít trường hợp sau khi mua về mới phát hiện máy đã bị can thiệp phần cứng. Bên ngoài thiết bị được làm lại khá kỹ nên khó nhận ra, nhưng bên trong có thể đã bị thay linh kiện hoặc lắp ráp từ nhiều nguồn khác nhau.

Nhiều rủi ro khi mua điện thoại cao cấp với giá rẻ đáng ngờ.

Với các dòng Vertu, đặc biệt là Vertu Agent Q, hệ thống bảo mật được thiết kế theo dạng khép kín. Khi phát hiện dấu hiệu can thiệp trái phép, thiết bị có thể bị ngắt kết nối với hệ thống bảo mật và dịch vụ đi kèm. Điều này đồng nghĩa máy vẫn có thể bật lên, nhưng mất đi các tính năng quan trọng, gần như không còn giá trị sử dụng như ban đầu.

Theo đại diện Vertu Việt Nam, những thiết bị đã qua sửa chữa ở những nơi không đảm bảo có thể bị cài phần mềm lạ, hoặc tồn tại lỗ hổng bảo mật, gây rò rỉ thông tin trong quá trình sử dụng.

Trong các trường hợp này, người mua gần như không được hỗ trợ bảo hành do sản phẩm không đạt điều kiện từ nhà sản xuất. Khoản tiền bỏ ra có thể lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng không thể thu hồi.

Thực tế cho thấy, với những dòng điện thoại giá trị cao như Vertu, việc chọn mua qua các kênh không rõ nguồn gốc tiềm ẩn rủi ro rất lớn, đặc biệt khi liên quan trực tiếp đến bảo mật và dữ liệu cá nhân.

3. CEO Pinterest đề xuất cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Giám đốc điều hành Pinterest, Bill Ready, mới đây đã kêu gọi các chính phủ áp dụng quy định cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tác động tiêu cực của các nền tảng số đối với thanh thiếu niên.

Theo ông Ready, mạng xã hội hiện nay chưa đủ an toàn cho nhóm người dùng nhỏ tuổi. Ông cho rằng cần có một tiêu chuẩn rõ ràng ở quy mô toàn cầu, trong đó việc hạn chế độ tuổi phải đi kèm cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ hệ điều hành đến chính các ứng dụng.

Quan điểm này được đưa ra khi nhiều công ty công nghệ lớn đang đối mặt với áp lực từ cơ quan quản lý liên quan đến vấn đề sức khỏe tinh thần của giới trẻ. Một số vụ kiện tại Mỹ thậm chí cáo buộc các nền tảng góp phần làm gia tăng khủng hoảng tâm lý ở người dùng trẻ.

Thực tế, một số quốc gia đã bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh tay. Tại Úc, luật mới yêu cầu các nền tảng phải ngăn người dưới 16 tuổi tạo tài khoản, nếu không sẽ đối mặt với các mức phạt đáng kể. Đây được xem là mô hình mà nhiều nước đang theo dõi.

Mặc dù vậy, đề xuất cấm hoàn toàn cũng gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc hạn chế độ tuổi có thể giúp giảm rủi ro, nhưng cũng cần cân nhắc đến vai trò của mạng xã hội trong học tập, kết nối và tiếp cận thông tin của người trẻ.

Động thái từ lãnh đạo một nền tảng lớn như Pinterest cho thấy cuộc tranh luận về việc kiểm soát mạng xã hội đang bước sang giai đoạn mới, khi chính các công ty công nghệ cũng bắt đầu kêu gọi siết chặt thay vì nới lỏng như trước.

