Chiếc laptop cũ của bạn thực chất chứa bao nhiêu vàng?

(PLO)- Ít ai biết rằng bên trong chiếc laptop lại chứa một lượng nhỏ kim loại quý, trong đó có vàng.

Thông tin này dễ khiến nhiều người tò mò, thậm chí đặt câu hỏi liệu có thể tận dụng để thu hồi vàng hay không. Tuy nhiên, lượng vàng trong mỗi chiếc laptop lại thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng, và việc khai thác gần như không mang lại giá trị nếu thực hiện theo cách thông thường.

Theo ước tính từ các chuyên gia, mỗi chiếc laptop chỉ chứa khoảng 0,1 gram vàng. Với máy tính để bàn, con số này có thể cao hơn một chút, khoảng 0,2 gram. Mức này vẫn rất nhỏ, không đủ để mang lại giá trị kinh tế nếu chỉ xử lý một vài thiết bị. Ngay cả với điện thoại, phải cần đến hàng chục máy mới có thể thu được khoảng 1 gram vàng.

Tin buồn dành cho người dùng điện thoại Android (PLO)- Người dùng điện thoại Android có thể phải chờ đến 24 giờ trước khi được phép cài file APK từ nguồn không xác minh.

Nhiều thiết bị điện tử có chứa vàng bên trong. Ảnh: BGR/Sebastian_Photography/Shutterstock

Vàng trong laptop không nằm ở một vị trí cụ thể mà được sử dụng rải rác trong nhiều linh kiện. Chủ yếu là ở bảng mạch, các đầu nối, chân tiếp xúc hoặc những chi tiết nhỏ trong CPU, RAM. Đây đều là những nơi yêu cầu khả năng dẫn điện ổn định và độ bền cao.

Lý do vàng được dùng trong thiết bị điện tử nằm ở đặc tính của kim loại này. Vàng dẫn điện tốt và không bị oxy hóa theo thời gian như nhiều kim loại khác. Nhờ đó, các kết nối điện trong máy có thể hoạt động ổn định lâu dài, hạn chế lỗi do ăn mòn hay suy giảm tín hiệu.

Không chỉ laptop hay điện thoại, nhiều thiết bị quen thuộc như tivi, máy giặt hay thậm chí ô tô cũng sử dụng vàng trong các bảng mạch điện tử. Tuy nhiên, lượng vàng trong mỗi sản phẩm đều rất nhỏ.

Việc thu hồi vàng từ các thiết bị điện tử cũ về mặt kỹ thuật là khả thi, nhưng không đơn giản nếu thực hiện ở quy mô nhỏ. Quá trình này đòi hỏi phải tháo rời linh kiện, phân loại vật liệu và xử lý bằng các phương pháp chuyên dụng. Nếu làm thủ công, chi phí và công sức bỏ ra thường không tương xứng với giá trị thu được.

Do đó, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên đưa thiết bị cũ đến các đơn vị tái chế thay vì tự xử lý. Tại đây, kim loại quý có thể được thu hồi bằng quy trình phù hợp, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

10 thay đổi đáng chú ý sắp có trên iPhone của bạnInfographic (PLO)- iOS 26.4 cho thấy Apple tiếp tục điều chỉnh trải nghiệm của người dùng iPhone, tập trung vào những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực.

Hàng trăm triệu người dùng iPhone đang gặp rủi ro (PLO)- Lỗ hổng này thậm chí không yêu cầu nạn nhân phải tải bất cứ thứ gì xuống iPhone của mình.