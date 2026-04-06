Tin công nghệ 6-4: Cảnh báo mới dành cho người dùng iPhone.

(PLO)- Tin công nghệ 6-4 sẽ có các nội dung như Cảnh báo mới dành cho người dùng iPhone, smartphone bảo mật được người dùng ưu tiên lựa chọn, liệu con người và robot có thể cùng tồn tại hòa bình?

1. Cảnh báo mới dành cho người dùng iPhone

Các chuyên gia bảo mật của Kaspersky vừa phát hiện ra một bộ công cụ tấn công mới mang tên Coruna, được cho là có liên hệ trực tiếp với chiến dịch gián điệp Operation Triangulation từng gây chú ý trước đó.

Theo phân tích, Coruna là một bộ bao gồm nhiều công cụ khác nhau, mỗi phần đảm nhiệm một vai trò riêng, từ tìm lỗ hổng để xâm nhập, chiếm quyền điều khiển thiết bị cho đến che giấu hoạt động.

Các chuyên gia cũng nhận định nhiều khả năng Coruna và Triangulation do cùng một nhóm phát triển. Không chỉ giữ lại nền tảng cũ, phiên bản mới còn được mở rộng để hoạt động trên các thiết bị dùng chip A17 và dòng M3 của Apple, đồng thời tương thích với các phiên bản iOS đến 17.2.

Điểm đáng chú ý là công cụ này nhắm vào các lỗ hổng nằm sâu trong hệ điều hành, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn. Thậm chí, mã còn được thiết kế để nhận diện các phiên bản iOS thử nghiệm từng được Apple phát hành nhằm vá lỗi trước đó.

Kaspersky cảnh báo các lỗ hổng liên quan đã được Apple khắc phục, nhưng những thiết bị chưa cập nhật vẫn có nguy cơ bị tấn công. Người dùng iPhone và MacBook nên cập nhật càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn.

2. Smartphone bảo mật được người dùng ưu tiên lựa chọn

Ngay từ cuối quý I năm 2026, thị trường smartphone cao cấp đã ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi người dùng, đặc biệt ở nhóm khách hàng doanh nhân. Thay vì tập trung vào cấu hình, nhiều người bắt đầu ưu tiên các yếu tố như bảo mật, khả năng cá nhân hóa và giá trị sử dụng lâu dài.

Xu hướng này không diễn ra ngẫu nhiên. Khi smartphone trở thành nơi lưu trữ thông tin công việc, dữ liệu tài chính và các trao đổi quan trọng, yêu cầu về bảo mật ngày càng được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, nhu cầu lựa chọn quà tặng mang tính cá nhân, thể hiện sự đầu tư và mối quan hệ cũng tăng theo trong giai đoạn cận lễ.

Thị trường toàn cầu cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Dù chỉ chiếm khoảng 20% sản lượng, phân khúc cao cấp lại đóng góp gần 60% doanh thu, phản ánh xu hướng người dùng sẵn sàng chi nhiều hơn cho những giá trị khác biệt thay vì chỉ thông số kỹ thuật.

Tại Việt Nam, nhu cầu đối với các dòng smartphone cao cấp bắt đầu tăng từ đầu tháng 4, sớm hơn so với trước đây. Một phần do các sản phẩm thuộc phân khúc này thường cần thời gian đặt trước, đặc biệt với các phiên bản có yếu tố cá nhân hóa.

Một số thiết bị cao cấp, bảo mật và có thiết kế cổ điển có thể kể đến như Signature V 4G, trong khi các model mới hơn như Agent Q hay Metavertu 2 Max hướng đến nhóm người dùng cần cân bằng giữa công nghệ, bảo mật và trải nghiệm sử dụng.

Thực tế cho thấy, smartphone cao cấp không còn là cuộc đua về cấu hình, mà đang dần trở thành sản phẩm mang tính cá nhân hóa cao, gắn với nhu cầu bảo vệ dữ liệu và thể hiện giá trị của người dùng trong những dịp quan trọng.

3. Liệu con người và robot có thể cùng tồn tại hòa bình?

Những video ghi lại cảnh robot giao hàng loạng choạng, đi sai đường hay va chạm trên vỉa hè đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ an toàn của công nghệ này. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn tiêu cực như những gì thường thấy trong các clip được chia sẻ.

Theo ghi nhận từ Business Insider, các công ty vận hành robot như Serve Robotics, Starship Technologies và Coco Robotics cho biết các sự cố thực tế xảy ra rất hiếm. Phần lớn video lan truyền chỉ phản ánh những tình huống cá biệt, trong khi hàng triệu đơn giao hàng vẫn được thực hiện bình thường mỗi ngày.

Một số sự cố đáng chú ý vẫn được ghi nhận, như robot đâm vào vật cản, mắc kẹt giữa đường hoặc thậm chí gặp tai nạn hiếm hoi. Tuy vậy, theo các doanh nghiệp, tỉ lệ lỗi là rất thấp và chưa ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động.

Điểm đáng chú ý là phản ứng của con người. Trái với lo ngại ban đầu về việc robot có thể bị phá hoại, nhiều người lại tỏ ra thân thiện, thậm chí chủ động giúp robot vượt qua chướng ngại vật hoặc bấm nút qua đường.

Các chuyên gia cho rằng thiết kế “dễ thương” của robot là yếu tố quan trọng. Hình dáng nhỏ gọn, thân thiện khiến người dùng có xu hướng xem chúng như một vật thể vô hại, từ đó cư xử nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cảnh báo rằng việc “nhân hóa” robot có thể khiến người dùng đánh giá sai khả năng thực tế của chúng.

Dù vẫn tồn tại tranh cãi liên quan đến an toàn và ảnh hưởng việc làm, robot giao hàng đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống.

