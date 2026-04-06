Tin buồn dành cho người dùng Samsung

(PLO)- Việc Samsung từ bỏ ứng dụng nhắn tin riêng cho thấy hãng đang đẩy nhanh quá trình đồng bộ trải nghiệm với hệ sinh thái Android của Google.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vừa xác nhận sẽ chính thức "khai tử" ứng dụng nhắn tin Messages từ tháng 7-2026. Sau thời điểm này, ứng dụng Messages sẽ ngừng hoạt động và không thể tải về từ các kho ứng dụng.

Thực tế, trong vài năm gần đây, hãng đã dần chuyển trọng tâm sang nền tảng của Google, trong khi ứng dụng nhắn tin mặc định không còn được cập nhật hay bổ sung tính năng mới.

Samsung khai tử ứng dụng nhắn tin mặc định.

Về cơ bản, ứng dụng của Google hiện hỗ trợ tiêu chuẩn RCS với nhiều tính năng nâng cao như nhắn tin qua Internet, gửi ảnh chất lượng cao, hiển thị trạng thái đang nhập hay bộ lọc spam.

Việc “khai tử” Samsung Messages được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược đồng bộ trải nghiệm Android với Google. Thay vì duy trì hai hệ thống song song, Samsung lựa chọn tập trung vào một nền tảng chung, giúp việc triển khai tính năng mới và đảm bảo tương thích giữa các thiết bị đơn giản hơn.

Tuy nhiên, với những ai quen giao diện và cách hoạt động của Samsung Messages, việc chuyển sang nền tảng mới có thể sẽ cần thêm thời gian để thích nghi.

