Thực hư bếp ga chạy bằng hơi nước?

(PLO)- Nhiều người đang lợi dụng các công cụ AI để tạo ra những đoạn clip quảng cáo sản phẩm không hề tồn tại nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

TÓM TẮT

Nhiều cá nhân đang sử dụng công cụ AI để tạo ra các video sản phẩm không có thật để lừa người dùng bấm vô link tiếp thị liên kết (affiliate).

Chiêu trò này khiến người mua mất tiền oan và làm ảnh hưởng đến những người bán hàng khác.

Người dùng tuyệt đối không bấm vô các đường link được gắn dưới những video quảng cáo sai sự thật, đi ngược lại các nguyên tắc thông thường.

Dùng AI tạo nội dung sai lệch để kiếm tiền

Dạo gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều các video quảng cáo sản phẩm với công dụng “lạ”, thu hút lượng xem lớn chỉ sau thời gian ngắn. Tuy nhiên, không ít trong số này là nội dung do AI tạo ra, mô tả những sản phẩm không có thật nhằm dẫn dụ người dùng nhấp vào đường link tiếp thị liên kết.

Đơn cử như video quảng cáo bếp ga hoạt động bằng hơi nước. Hình ảnh cho thấy thiết bị vẫn cháy bình thường dù chỉ sử dụng hơi nước, khiến nhiều người tin đây là sản phẩm công nghệ mới, đặc biệt là những người lớn tuổi, không rành về công nghệ. Thực tế, toàn bộ cảnh quay được tạo bằng AI, không có sản phẩm thật.

Một video được tạo bằng AI, quảng cáo bếp ga chạy bằng hơi nước, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh chụp màn hình

Mục đích của các video này là dẫn người xem truy cập vào các liên kết gắn sẵn, thường trỏ đến gian hàng trên Shopee. Khi người dùng nhấp vào, hệ thống sẽ ghi nhận mã theo dõi. Nếu sau đó phát sinh giao dịch, người đăng video vẫn nhận được hoa hồng, kể cả khi sản phẩm mua không liên quan.

Cách làm này giúp nhiều tài khoản kiếm tiền mà không cần bán hàng hay vận hành kinh doanh. Chỉ cần nội dung đủ thu hút, họ có thể tạo ra lượng truy cập lớn và hưởng lợi từ hành vi mua sắm của người khác.

Người dùng và thị trường cùng chịu ảnh hưởng

Không ít người đã đặt hàng theo các video này và nhận về sản phẩm không đúng như quảng cáo. Thiệt hại không chỉ nằm ở số tiền mà còn làm giảm niềm tin vào mua sắm trực tuyến.

Ở chiều ngược lại, các nhà bán hàng cũng gặp khó khi nội dung trung thực khó cạnh tranh với video được dựng bắt mắt. Thuật toán mạng xã hội ưu tiên nội dung có tương tác cao càng khiến các nội dung sai lệch lan rộng.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Phạm Hoàng Huy (FPT Polytechnic TP.HCM), nếu sản phẩm quảng cáo quá “hoàn hảo”, có công dụng vượt xa thực tế hoặc đi ngược nguyên lý thông thường thường tiềm ẩn rủi ro. Ngoài ra, các chi tiết hình ảnh mượt nhưng thiếu tự nhiên, như chuyển động khuôn mặt hoặc giọng nói không khớp, cũng là dấu hiệu cho thấy nội dung có thể được tạo bằng AI.

Những video AI được tạo ra nhằm dẫn dụ người dùng nhấp vào giỏ hàng.

Ông cũng lưu ý, các thông điệp giảm giá quá sâu hoặc lời kêu gọi mua hàng gấp gáp thường nhằm thúc đẩy người xem hành động nhanh mà không kịp kiểm chứng. Đây là yếu tố người dùng cần đặc biệt cảnh giác.

Để hạn chế rủi ro, người dùng không nên vội vàng nhấp vào các đường link dưới video. Thay vào đó, cần chủ động tìm kiếm sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, kiểm tra đánh giá từ người mua trước và ưu tiên các gian hàng đã được xác minh. Việc thận trọng với các ưu đãi bất thường cũng là cách đơn giản để tránh mất tiền oan trong bối cảnh nội dung do AI tạo ra ngày càng phổ biến.

