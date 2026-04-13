Tin công nghệ 13-4: 4 triệu đồng nên mua smartphone gì?

1. 4 triệu đồng nên mua smartphone gì?

Trong bối cảnh phân khúc smartphone giá rẻ ngày càng cạnh tranh, các hãng bắt đầu đẩy mạnh những yếu tố thiết thực như pin, màn hình và độ ổn định thay vì chạy theo cấu hình. Xiaomi là một trong những hãng tiếp tục theo hướng này khi giới thiệu Redmi A7 Pro tại thị trường Việt Nam.

Redmi A7 Pro sở hữu màn hình 6,9 inch, tần số quét 120 Hz, đi kèm các công nghệ hỗ trợ hiển thị như giảm nhấp nháy và tăng độ sáng để cải thiện khả năng quan sát ngoài trời. Máy cũng hỗ trợ cảm ứng trong điều kiện tay ướt, phù hợp với môi trường sử dụng thực tế. Thiết kế giữ phong cách tối giản, thân máy mỏng 8,15 mm, hoàn thiện với nhiều tùy chọn màu sắc.

Điểm đáng chú ý nằm ở viên pin có dung lượng 6.000 mAh, cho phép thiết bị duy trì hoạt động trong thời gian dài với các tác vụ liên tục như xem video, nghe nhạc hoặc liên lạc.

Về phần mềm, máy chạy Xiaomi HyperOS 3 với một số tính năng hỗ trợ như tìm kiếm nhanh và trợ lý ảo. Thiết bị sử dụng vi xử lý tám nhân, kết hợp bộ nhớ UFS 2.2 để đảm bảo khả năng xử lý ổn định trong quá trình sử dụng.

Hệ thống camera gồm cảm biến chính 13 MP hỗ trợ AI và camera trước 8 MP, tích hợp các chế độ như HDR và chụp đêm nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng.

2. Microsoft không loại bỏ Copilot khỏi Windows 11, mà chỉ đổi tên

Những thay đổi gần đây trên Windows 11 khiến nhiều người cho rằng Microsoft đang loại bỏ Copilot khỏi hệ điều hành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hãng chỉ đang điều chỉnh cách hiển thị và tên gọi của các tính năng AI, thay vì gỡ bỏ hoàn toàn.

Trong các bản cập nhật mới, Microsoft đã bắt đầu bỏ logo và tên Copilot khỏi một số ứng dụng như Notepad hay Snipping Tool. Các tính năng liên quan đến AI vẫn được giữ lại, nhưng được đặt tên đơn giản hơn và không còn gắn trực tiếp với Copilot như trước.

Việc thay đổi này không ảnh hưởng đến chức năng. Người dùng vẫn có thể sử dụng các công cụ như viết lại nội dung, tóm tắt văn bản hoặc chỉnh sửa bằng AI ngay trong ứng dụng. Điểm khác biệt nằm ở cách hiển thị, khi các tính năng này được đưa về dạng công cụ tích hợp, thay vì tách riêng dưới tên Copilot.

3. Apple đang làm kính thông minh?

Apple được cho là đang phát triển một mẫu kính thông minh mang tên mã N50, với thời điểm ra mắt có thể vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, trước khi bán ra chính thức vào khoảng năm 2027.

Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị này không hướng đến trải nghiệm thực tế tăng cường mà tập trung vào các tính năng sử dụng hằng ngày như chụp ảnh, quay video, nghe nhạc, nhận thông báo và gọi điện. Kính sẽ hoạt động như một phần mở rộng của iPhone, đồng thời hỗ trợ tương tác rảnh tay thông qua Siri phiên bản nâng cấp trên iOS 27.

Điểm đáng chú ý nằm ở thiết kế. Thay vì sử dụng khung nhựa như nhiều đối thủ, Apple được cho là sẽ dùng chất liệu acetate cao cấp, thường thấy trên các dòng kính thời trang. Hãng cũng đang thử nghiệm nhiều kiểu dáng khác nhau, từ khung vuông lớn đến dạng oval, nhằm tạo dấu ấn riêng.

Một khác biệt khác có thể nằm ở hệ thống camera. Apple được cho là đang cân nhắc thiết kế ống kính dạng oval đặt dọc, thay vì kiểu tròn phổ biến hiện nay, đi kèm đèn báo xung quanh để tăng khả năng nhận diện khi sử dụng.

Về tổng thể, sản phẩm này nằm trong chiến lược mở rộng thiết bị đeo tích hợp AI của Apple, bên cạnh các sản phẩm như AirPods có camera hoặc thiết bị đeo nhỏ gọn khác. Cách tiếp cận của hãng vẫn quen thuộc, không tạo ra sản phẩm hoàn toàn mới mà tập trung hoàn thiện trải nghiệm và tích hợp sâu với hệ sinh thái sẵn có.

