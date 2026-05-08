Ông lớn bán dẫn tặng 31 thiết bị sản xuất chip cho Việt Nam

(PLO)- Intel vừa bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ Cao TP.HCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm phục vụ việc đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.

Số thiết bị này sẽ được dùng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn, theo thỏa thuận hợp tác đã ký trước đó giữa Intel và SHTP.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một doanh nghiệp chuyển đổi công năng các thiết bị sản xuất chip để đưa vào phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Thay vì chỉ học trên mô hình hoặc tài liệu, sinh viên và kỹ sư tương lai có thể tiếp cận trực tiếp các thiết bị chuyên dụng, nhất là ở khâu đóng gói và kiểm thử chip.

Theo Intel, chương trình này nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo trong trường và yêu cầu thực tế của ngành bán dẫn. Đây cũng là một phần trong định hướng hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Kenneth Tse, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Intel Products Vietnam, cho biết Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, trong đó phát triển nhân lực là ưu tiên hàng đầu. Việc trao tặng thiết bị diễn ra trong dịp Intel đánh dấu 20 năm hoạt động tại Việt Nam.

Intel tặng 31 thiết bị hỗ trợ đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Ảnh: Intel

Với các cơ sở đào tạo, số thiết bị này có thể giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phòng thực hành, giảm áp lực đầu tư hạ tầng đắt đỏ và tạo thêm điều kiện để xây dựng chương trình đào tạo vi mạch sát với thực tế hơn.

Trong bối cảnh bán dẫn được xem là một lĩnh vực chiến lược, việc có thêm thiết bị thật để thực hành là yếu tố quan trọng. Đây không chỉ là câu chuyện tài trợ máy móc, mà còn là cách giúp sinh viên Việt Nam làm quen sớm hơn với quy trình sản xuất chip, từ đó tăng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn trong những năm tới.

