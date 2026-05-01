Tin công nghệ 1-5: Người dùng Google nên biết điều này để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Tin công nghệ 1-5 sẽ có các nội dung như Người dùng Google nên biết điều này để tránh mất quyền lợi, lộ diện mẫu máy tính bảng giá rẻ Redmi Pad 2 9.7 inch, iPhone 17 trở thành dòng sản phẩm phổ biến nhất trong lịch sử Apple.

1. Người dùng Google nên biết điều này để tránh mất quyền lợi

Google vừa phát hành bản cập nhật bảo mật mới cho trình duyệt Chrome trên Windows, macOS và Linux, trong đó có 4 lỗ hổng được đánh giá nghiêm trọng.

4 lỗ hổng nghiêm trọng bao gồm CVE-2026-7363 liên quan đến Canvas, CVE-2026-7361 trên iOS, CVE-2026-7344 liên quan đến Accessibility và CVE-2026-7343 trong Views. Đây là nhóm lỗi có thể khiến trình duyệt hoạt động bất thường, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bị khai thác nếu người dùng chưa cập nhật bản vá.

Ngoài ra, Google cũng liệt kê nhiều lỗ hổng ảnh hưởng đến GPU, ANGLE, Animation, Navigation, Skia, Media, MHTML, WebMIDI, Cast, Codecs, WebRTC, V8, Chromoting, Tint, Feedback và WebView.

Để hạn chế bị tấn công, người dùng nên chủ động cập nhật Google Chrome bằng cách bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc phải, chọn Help, sau đó vào About Google Chrome. Trình duyệt sẽ tự kiểm tra phiên bản mới và yêu cầu khởi động lại để hoàn tất cập nhật.

Đối với các trình duyệt mã nguồn mở Chromium như Microsoft Edge, Brave, Opera hay Vivaldi, bạn cũng nên kiểm tra cập nhật trong vài ngày tới.

2. Lộ diện mẫu máy tính bảng giá rẻ Redmi Pad 2 9.7 inch

Vừa qua, Xiaomi đã trình làng dòng máy tính bảng giá rẻ Redmi Pad 2 9.7 (WiFi và 4G) tại Việt Nam, cùng mức giá chỉ 4,99 triệu đồng, hướng đến nhóm người dùng cần một mẫu tablet nhỏ gọn, dễ mang theo và đủ dùng cho các nhu cầu hằng ngày.

Máy có màn hình 9,7 inch, độ phân giải 2K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 600 nits. Tỉ lệ khung hình 16:10 giúp thiết bị có thêm không gian hiển thị khi xem video, học trực tuyến hoặc mở tài liệu. Màn hình cũng đạt các chứng nhận Low Blue Light, Flicker Free và Circadian Friendly của TÜV Rheinland, nhằm giảm cảm giác khó chịu khi sử dụng trong thời gian dài.

Về thiết kế, máy dày 7,4 mm, nặng khoảng 401 g và có hai màu xám, bạc. Thiết bị cũng có loa stereo hỗ trợ Hi-Res Audio, phục vụ nhu cầu xem phim, nghe nhạc và học online.

Dù có mức giá rẻ nhưng Redmi Pad 2 9.7 vẫn được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, xung nhịp tối đa 2,9 GHz. Đi kèm theo đó là viên pin 7.600 mAh, cho thời gian sử dụng khoảng 1,7 ngày trong điều kiện thông thường, đồng thời hỗ trợ sạc 18 W qua cổng USB-C. Với bản 4G, người dùng có thể truy cập Internet khi không có WiFi, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người thường xuyên di chuyển.

Thiết bị chạy Xiaomi HyperOS 3, hỗ trợ kết nối với các sản phẩm Xiaomi khác thông qua Interconnectivity. Người dùng có thể đồng bộ cuộc gọi trên bản WiFi, chia sẻ bộ nhớ tạm giữa các thiết bị và dùng Circle to Search by Google để tìm kiếm nhanh nội dung đang hiển thị trên màn hình.

Hiện tại Redmi Pad 2 bản 4/64 GB đang được bán với giá 4,99 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 4G 4/128 GB có giá 6,49 triệu đồng.

3. iPhone 17 trở thành dòng sản phẩm phổ biến nhất trong lịch sử Apple

Apple cho biết iPhone 17 đã trở thành dòng iPhone được ưa chuộng nhất từ trước đến nay, dù hãng chưa công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Thông tin này được Giám đốc tài chính Apple Kevan Parekh chia sẻ với Financial Times. Ông nói iPhone 17 hiện là dòng sản phẩm phổ biến nhất trong lịch sử Apple.

Hiện công ty vẫn chưa công bố thêm số liệu cụ thể cho từng mẫu máy trong dòng iPhone 17. Tuy nhiên, việc Apple gọi iPhone 17 là dòng iPhone phổ biến nhất lịch sử cho thấy thế hệ năm nay đang có vai trò rất lớn trong doanh thu của hãng, đồng thời giúp Apple giữ sức cạnh tranh trong giai đoạn thị trường smartphone cao cấp ngày càng chật chội.

