Không phải Galaxy S26, đây mới là mẫu Samsung đáng cân nhắc nhất lúc này

(PLO)- Trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang, smartphone tầm trung đang trở thành lựa chọn phù hợp hơn so với các mẫu flagship mới.

Theo Android Authority, Galaxy S26 và S26 Plus không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước, chủ yếu là nâng cấp nhẹ về cấu hình. Ngay cả bản Ultra cũng chưa tạo ra khác biệt rõ rệt để thuyết phục người dùng nâng cấp. Trong khi đó, Samsung Galaxy A57 5G lại được chú ý nhiều hơn nhờ những thay đổi thực tế.

Galaxy A57 5G sử dụng chip Exynos 1680 mới, cải thiện hiệu năng tổng thể, đặc biệt ở khả năng xử lý hình ảnh và chụp đêm. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở con chip mà ở những thay đổi về thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

Thiết bị được hoàn thiện với khung kim loại thay vì nhựa, thân máy mỏng và nhẹ hơn nhưng vẫn giữ pin 5.000 mAh. Trọng lượng giảm đáng kể giúp cảm giác cầm nắm thoải mái hơn khi sử dụng lâu. Máy cũng được nâng chuẩn kháng nước lên IP68, một điểm hiếm thấy ở phân khúc này.

Màn hình là nâng cấp rõ rệt khi chuyển sang tấm nền Super AMOLED Plus, viền mỏng hơn và độ sáng tối đa tăng lên 1.900 nit, cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời. Ngoài ra, máy hỗ trợ sạc nhanh 45 W và cam kết cập nhật phần mềm dài hạn.

Một điểm đáng chú ý khác là Samsung không chạy theo xu hướng tích hợp nhiều tính năng AI trên mẫu máy này. Điều đó giúp hãng không phải tăng RAM hoặc đẩy giá lên quá cao. So với thế hệ trước, Galaxy A57 5G có tăng giá, nhưng mức tăng được xem là hợp lý so với những nâng cấp đi kèm.

Tất nhiên, đây không phải là lựa chọn dành cho người cần hiệu năng cao hay camera chuyên sâu. Nhưng với người dùng phổ thông, cần một thiết bị ổn định, dễ dùng và giá hợp lý, Galaxy A57 5G lại trở thành phương án phù hợp hơn so với các mẫu flagship mới.

