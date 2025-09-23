Intel ra mắt phần mềm AI Playground, biến PC thành công cụ AI cá nhân

(PLO)- Intel vừa giới thiệu phần mềm AI Playground miễn phí, cho phép người dùng trải nghiệm các tính năng AI trực tiếp trên máy tính chạy vi xử lý Core Ultra mà không cần kết nối Internet.

Phần mềm AI Playground được thiết kế để người dùng dễ dàng tiếp cận AI qua những tác vụ quen thuộc. Từ việc tạo hình ảnh bằng văn bản, chỉnh sửa ảnh cũ, tách giọng hát khỏi nhạc nền cho đến trò chuyện với chatbot, mọi hoạt động đều diễn ra mượt mà ngay trên máy.

Toàn bộ quá trình xử lý sẽ diễn ra ngay trên thiết bị, cho tốc độ phản hồi và bảo mật dữ liệu tốt hơn so với khi phụ thuộc vào đám mây. Điều này cũng phần nào phản ánh xu hướng “AI on-device” đang trở thành trọng tâm của ngành công nghệ.

Phần mềm AI Playground sẽ xử lý hoàn toàn các tác vụ ngay trên máy tính, không cần kết nối Internet. Ảnh: TIỂU MINH

Đại diện Intel cho biết, nền tảng Core Ultra đã được tối ưu cho hơn 400 tính năng AI khác nhau. Trong đó, AI Playground đóng vai trò như một cửa ngõ để người dùng phổ thông làm quen, trong khi các nhà phát triển có thể tận dụng phần cứng chuyên dụng để tạo ra ứng dụng mới.

Đây là bước đi quan trọng của Intel nhằm thúc đẩy hệ sinh thái AI PC, khi các đối thủ như Qualcomm hay Apple cũng đang đầu tư mạnh vào chip xử lý AI riêng.

Theo IDC, doanh số AI PC toàn cầu được dự báo đạt 167 triệu chiếc vào năm 2027, chiếm hơn 60% tổng số lô hàng PC trên toàn thế giới. Việt Nam cũng nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu học tập, sáng tạo nội dung và làm việc từ xa ngày càng cao.

Doanh số AI PC dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Ảnh: TIỂU MINH

Các tác vụ sáng tạo vốn tốn nhiều thời gian giờ đây trở nên đơn giản hơn. Ví dụ, chỉ với vài thao tác, người dùng có thể xóa vật thể khỏi ảnh, làm mờ hậu cảnh trong video hay tăng chất lượng âm thanh khi họp trực tuyến. Trong môi trường văn phòng, AI Playground cũng hỗ trợ viết email, gợi ý lịch làm việc hoặc tối ưu cuộc gọi video nhờ khử tiếng ồn.

Không chỉ dừng lại ở phần mềm, Intel còn hợp tác với Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo và MSI để tung ra loạt laptop AI PC thế hệ mới, đều trang bị vi xử lý Core Ultra. Điều này cho thấy AI PC không còn là khái niệm mà đang bước vào giai đoạn thương mại hóa rộng rãi, với lợi ích rõ ràng cho cả người dùng phổ thông lẫn doanh nghiệp.

Việc các hãng tích hợp thêm AI vào máy tính đã giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian trong công việc, sáng tạo. Ảnh: TIỂU MINH

Phần mềm AI Playground đang tạo ảnh dựa vào câu lệnh của người dùng. Ảnh: TIỂU MINH

