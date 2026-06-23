Lộ diện dàn nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc Esports World Cup 2026 ở Paris

(PLO)- Ban tổ chức Esports World Cup (EWC) 2026 vừa công bố dàn nghệ sĩ góp mặt tại lễ khai mạc giải đấu, trong đó nổi bật là DJ Snake, Aya Nakamura và Theodora.

Sự kiện sẽ diễn ra ngày 8-7 tại nhà hát La Seine Musicale ở Paris, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu esports này được tổ chức bên ngoài Saudi Arabia.

Không chỉ là màn mở đầu cho một trong những giải đấu thể thao điện tử lớn nhất thế giới, lễ khai mạc năm nay còn được định hướng như một sự kiện giao thoa giữa âm nhạc, gaming và văn hóa trực tuyến. Ban tổ chức cho biết việc lựa chọn các nghệ sĩ hàng đầu nước Pháp nhằm tôn vinh thế hệ khán giả trẻ lớn lên cùng mạng xã hội, livestream, game và các nền tảng sáng tạo nội dung.

Trong số ba nghệ sĩ biểu diễn, DJ Snake là cái tên quen thuộc nhất với khán giả toàn cầu. Nhà sản xuất âm nhạc người Pháp từng tạo nên nhiều bản hit quốc tế như Lean On, Taki Taki hay Let Me Love You. Với phong cách pha trộn giữa nhạc điện tử, hip-hop và âm nhạc đa văn hóa, DJ Snake hiện là một trong những DJ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Aya Nakamura cũng là gương mặt nổi bật của làng nhạc Pháp. Nữ ca sĩ được biết đến rộng rãi qua ca khúc Djadja và từng gây chú ý khi xuất hiện tại lễ khai mạc Olympic Paris. Trong khi đó, Theodora là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang lên, kết hợp giữa rap, pop và nhạc club, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng số.

Theo Esports Foundation, việc đưa những nghệ sĩ này lên sân khấu khai mạc không chỉ nhằm tạo sức hút cho sự kiện mà còn phản ánh sự thay đổi của ngành giải trí hiện đại, nơi ranh giới giữa âm nhạc, thể thao điện tử và nội dung số ngày càng mờ nhạt.

Esports World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-7 đến 23-8 tại Paris, quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ và 200 câu lạc bộ đến từ hơn 100 quốc gia. Các đội sẽ tranh tài ở 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn với tổng giá trị giải thưởng vượt 75 triệu USD, được xem là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử esports hiện nay.

Việc chuyển địa điểm tổ chức từ Riyadh sang Paris được xem là cột mốc đáng chú ý của Esports World Cup, khi giải đấu bắt đầu mở rộng quy mô quốc tế và hướng tới việc tiếp cận cộng đồng người hâm mộ esports trên phạm vi toàn cầu.