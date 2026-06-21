Một công cụ AI đang được người Việt dùng nhiều vừa có nâng cấp lớn

(PLO)- Google cho biết Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia sử dụng NotebookLM nhiều nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu về số lượt xem các sổ tay được chia sẻ công khai.

Ba năm trước, NotebookLM chỉ là một dự án thử nghiệm nhỏ trong Google Labs. Đến nay, công cụ này đã trở thành một trong những ứng dụng AI được nhiều người sử dụng để đọc tài liệu, nghiên cứu và tổng hợp thông tin.

Mới đây, Google tiếp tục công bố loạt nâng cấp lớn cho NotebookLM, hướng đến mục tiêu biến công cụ này từ một nơi lưu trữ tài liệu thành trợ lý nghiên cứu có khả năng tự tìm hiểu, phân tích và hỗ trợ người dùng giải quyết những dự án phức tạp hơn.

Khác với nhiều chatbot AI phổ biến hiện nay, NotebookLM hoạt động dựa trên các nguồn dữ liệu do người dùng cung cấp. Thay vì trả lời dựa trên kho dữ liệu chung của Internet, công cụ sẽ phân tích các tài liệu, tệp PDF, ghi chú hoặc liên kết web được tải lên để đưa ra câu trả lời, tóm tắt và gợi ý phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.

Theo Google, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là NotebookLM giờ đây có thể chủ động hỗ trợ người dùng trong quá trình nghiên cứu. Trước đây, công cụ phát huy hiệu quả nhất khi người dùng đã có sẵn tài liệu và biết rõ mình cần tìm gì. Với bản nâng cấp mới, người dùng có thể bắt đầu chỉ với một ý tưởng hoặc câu hỏi còn rất sơ khai.

Ví dụ, nếu đang nghiên cứu một chủ đề mới, NotebookLM có thể gợi ý các nguồn tham khảo liên quan, tìm thêm tài liệu trên web thông qua Google Search và đề xuất những hướng tiếp cận khác nhau. Toàn bộ nguồn tài liệu được bổ sung vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người dùng và có thể được lựa chọn hoặc loại bỏ bất cứ lúc nào.

Một nâng cấp khác là khả năng xử lý dữ liệu và thực hiện các tác vụ phức tạp hơn. Google cho biết mỗi notebook giờ đây được trang bị một môi trường điện toán đám mây riêng, cho phép hệ thống tự viết và chạy mã lập trình để phân tích dữ liệu. Điều này đặc biệt hữu ích với những người làm nghiên cứu, phân tích thị trường, tài chính hoặc các lĩnh vực cần xử lý lượng lớn thông tin.

Thay vì phải xuất dữ liệu sang các phần mềm chuyên dụng, người dùng có thể yêu cầu NotebookLM phân tích dữ liệu, tạo biểu đồ hoặc tìm ra các xu hướng ngay trong quá trình làm việc với tài liệu.

Google cũng mở rộng đáng kể khả năng xuất nội dung. Nếu trước đây NotebookLM chủ yếu tạo ghi chú, tóm tắt hoặc bản hỏi đáp, giờ đây người dùng có thể yêu cầu hệ thống tạo báo cáo PDF, tài liệu Word, bảng tính Excel, bài thuyết trình PowerPoint, tập tin CSV hoặc JSON. Công cụ còn hỗ trợ tạo biểu đồ, hình ảnh và nhiều dạng dữ liệu trực quan khác để phục vụ việc trình bày kết quả nghiên cứu.

Điều này giúp NotebookLM tiến gần hơn đến vai trò của một trợ lý làm việc thay vì chỉ là công cụ tổng hợp thông tin. Người dùng không chỉ đọc và phân tích tài liệu mà còn có thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh để phục vụ học tập, công việc hoặc nghiên cứu.

Theo Google, trong các thử nghiệm nội bộ, phiên bản NotebookLM mới cho kết quả tốt hơn đáng kể so với thế hệ trước, đặc biệt ở các tác vụ liên quan đến xử lý tài liệu dài, nghiên cứu chuyên sâu trên web và tìm kiếm nguồn tham khảo.

Từ góc độ người dùng, đây có thể là bước tiến đáng chú ý của các công cụ AI phục vụ nghiên cứu. Trong khi nhiều chatbot hiện nay tập trung vào việc trả lời câu hỏi nhanh, NotebookLM đang đi theo hướng khác: giúp người dùng làm việc với chính nguồn tài liệu của mình, kiểm chứng thông tin dễ hơn và giảm bớt thời gian xử lý các khối dữ liệu lớn.

Với những nâng cấp mới, khoảng cách giữa một chatbot AI và một trợ lý nghiên cứu chuyên nghiệp đang dần thu hẹp. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi, NotebookLM giờ đây có thể tham gia sâu hơn vào toàn bộ quá trình nghiên cứu, từ tìm nguồn, phân tích dữ liệu cho đến tạo báo cáo hoàn chỉnh.

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