Một sai lầm khiến tài khoản Zalo có nguy cơ rơi vào tay người khác

(PLO)- Nhiều người sau khi đổi số điện thoại vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo mà không cập nhật thông tin mới. Thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây ra không ít phiền phức nếu số điện thoại cũ bị nhà mạng thu hồi và cấp lại cho người khác.

Để hạn chế tình trạng này, Zalo và Viettel vừa triển khai cơ chế phối hợp nhằm rà soát các tài khoản đăng ký bằng những số thuê bao đã bị thu hồi. Khi phát hiện trường hợp liên quan, Zalo sẽ gửi thông báo để người dùng cập nhật số điện thoại mới trên tài khoản.

Theo Zalo, sau khi ngừng sử dụng một số điện thoại, nhiều người thường quên thay đổi thông tin trên các tài khoản trực tuyến. Trong khi đó, số thuê bao cũ sau một thời gian có thể được nhà mạng cấp lại cho người khác sử dụng. Nếu tài khoản vẫn gắn với số điện thoại đó, chủ thuê bao mới có thể nhận được mã xác thực hoặc phát sinh các tình huống liên quan đến việc đăng nhập và khôi phục tài khoản.

Việc đối soát dữ liệu giữa nền tảng và nhà mạng giúp Zalo nhận diện những tài khoản đang sử dụng số điện thoại không còn thuộc quyền sở hữu của người đăng ký ban đầu. Thay vì chờ người dùng tự phát hiện sự cố, hệ thống sẽ chủ động gửi cảnh báo để họ cập nhật thông tin.

Ngoài việc giảm nguy cơ mất quyền truy cập tài khoản, giải pháp này còn giúp hạn chế tình trạng lợi dụng các thuê bao đã bị thu hồi để phát tán tin nhắn hoặc thực hiện các hành vi vi phạm trên môi trường mạng. Đồng thời, người được cấp lại số điện thoại cũng tránh được những phiền phức liên quan đến tài khoản của chủ thuê bao trước đó.

Với nhiều dịch vụ trực tuyến, từ ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội đến ngân hàng số, số điện thoại đang đóng vai trò như một phương thức xác thực quan trọng. Vì vậy, khi đổi thuê bao, việc cập nhật lại thông tin trên các tài khoản đang sử dụng là điều không nên bỏ qua.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, những thay đổi nhỏ như cập nhật số điện thoại đúng lúc đôi khi có thể giúp người dùng tránh được nhiều rắc rối về sau.

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