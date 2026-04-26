Xe điện hay xe xăng: Đâu là lựa chọn kinh tế nhất hiện nay?

(PLO)- Chỉ cần lên kế hoạch trước một chút, vấn đề sạc xe điện đã không còn là trở ngại.

Rào cản lớn nhất hiện nay là giá xe điện. Liệu việc mua và vận hành một chiếc xe điện hoặc hybrid sạc điện (PHEV) đã rẻ hơn xe xăng hay chưa?

Khi sạc công cộng, tốc độ sạc của PHEV thường chậm và chi phí mỗi dặm tương đương xe xăng. Ảnh: AI.



Hiện nay, ít người mua xe cá nhân trả thẳng toàn bộ chi phí. Hầu hết sử dụng hình thức trả góp hoặc thuê mua. Ngành công nghiệp ô tô thường điều chỉnh khoản thanh toán để kích cầu xe điện nhằm đáp ứng yêu cầu từ chính phủ.

Ví dụ, Renault tính lãi suất 6,9% cho xe R4 nhưng lại ưu đãi không lãi suất cho xe Captur. Một số hãng khác như Suzuki hỗ trợ 3.750 bảng Anh (khoảng 133 triệu đồng) cho xe e-Vitara. MG hỗ trợ 1.500 bảng Anh (khoảng 53 triệu đồng) cho xe điện. Volkswagen Golf GTI thuộc nhóm bảo hiểm 31, còn ID.3 GTX thuộc nhóm 34. Tuy nhiên, xe điện lại có chi phí bảo trì rẻ hơn.

Tại Anh vào tháng 4-2026, nếu đặt cọc 7.000 bảng Anh (khoảng 248 triệu đồng), bạn có thể sở hữu Golf GTI với giá dưới 500 bảng Anh/tháng (khoảng 18 triệu đồng). Chiếc ID.3 GTX có giá cao hơn khoảng 50 bảng Anh. Nếu chi phí điện rẻ hơn xăng trên 50 bảng Anh/tháng, xe điện sẽ thắng thế.

Xe điện sạc tại nhà hiện chỉ tốn khoảng 8 xu/kWh. Với mức này, chi phí năng lượng khoảng 2,7 xu mỗi dặm. Trong khi đó, chiếc Golf GTI tiêu thụ xăng tốn khoảng 21 xu mỗi dặm. Dù sạc tại các trạm công cộng có giá cao gấp 6 lần điện sinh hoạt (khoảng 50 xu/kWh), chi phí mỗi dặm vẫn ở mức 17 xu. Con số này vẫn thấp hơn so với 21 xu của xe xăng.

Trên thị trường xe cũ, xe điện đang là món hời. Một chiếc BMW i4 cũ hiện rẻ hơn BMW 430i chạy xăng. Audi Q4 e-tron ba năm tuổi cũng có giá thấp hơn Q5 chạy động cơ đốt trong.

Với xe công ty, xe điện luôn chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ thuế lợi ích hiện vật (BIK). Một người có thu nhập cao dùng Golf GTI làm xe công ty phải trả thuế BIK gần 500 bảng Anh/tháng. Nếu đổi sang ID.3 GTX, con số này chỉ còn khoảng 77 bảng Anh (khoảng 2,7 triệu đồng).

Về dòng xe hybrid sạc điện (PHEV), đây là bước đệm cho những người chưa muốn bỏ hẳn động cơ đốt trong. Tuy nhiên, PHEV chỉ thực sự hiệu quả nếu bạn có thể sạc tại nhà. Khi sạc công cộng, tốc độ sạc của PHEV thường chậm và chi phí mỗi dặm tương đương xe xăng.

