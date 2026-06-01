VinFast bắt tay Nvidia phát triển taxi tự lái cấp độ 4 tại Đông Nam Á

(PLO)- VinFast vừa công bố hợp tác với Nvidia và Autobrains để phát triển nền tảng robotaxi cấp độ 4 dành cho thị trường Đông Nam Á. Dự án hướng đến việc đưa công nghệ tự lái vào môi trường giao thông thực tế với chi phí hợp lý hơn.

Xe tự lái được xem là một trong những công nghệ có thể làm thay đổi ngành giao thông trong tương lai. Tuy nhiên, việc đưa những chiếc xe này ra vận hành ngoài đời thực vẫn là bài toán không đơn giản, đặc biệt tại các quốc gia có mật độ giao thông cao và nhiều loại phương tiện cùng lưu thông như ở Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA GTC Taipei thuộc triển lãm Computex 2026, VinFast, Nvidia và Autobrains đã công bố hợp tác chiến lược nhằm phát triển chương trình robotaxi cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á.

Theo các bên, nền tảng mới sẽ được xây dựng trên NVIDIA DRIVE Hyperion 10 kết hợp với phần mềm Agentic AI của Autobrains. Mục tiêu là phát triển hệ thống tự lái có khả năng hoạt động trong điều kiện giao thông phức tạp, nơi xe phải liên tục xử lý nhiều tình huống phát sinh từ ô tô, xe máy, người đi bộ và các yếu tố bất ngờ trên đường.

Khác với nhiều hệ thống tự lái hiện nay sử dụng một mô hình AI xử lý toàn bộ tác vụ, Agentic AI được thiết kế theo hướng sử dụng nhiều tác nhân AI chuyên biệt. Mỗi tác nhân đảm nhận một nhiệm vụ riêng và chỉ được kích hoạt khi cần thiết. Theo Autobrains, cách tiếp cận này giúp tối ưu tài nguyên tính toán, giảm chi phí triển khai và nâng cao khả năng xử lý các tình huống giao thông thực tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương, Phó Tổng Giám đốc Khối Phát triển Tính năng Tự lái VinFast kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu ADAS/AD, cho biết VinFast hướng đến việc phát triển các giải pháp tự lái có khả năng mở rộng quy mô và tiếp cận được nhiều người dùng hơn.

Ông Igal Raichelgauz, CEO Autobrains, cho biết đây là nền tảng robotaxi cấp độ 4 ứng dụng Agentic AI đầu tiên, được thiết kế để vận hành trong điều kiện giao thông thực tế với quy mô lớn và có khả năng triển khai trên các dòng xe thương mại.

Trong khi đó, ông Rishi Dhall, Phó Chủ tịch phụ trách mảng ô tô của Nvidia, nhận định các phương tiện được phát triển dựa trên phần mềm đang thúc đẩy sự thay đổi của ngành công nghiệp ô tô. Việc kết hợp nền tảng NVIDIA DRIVE Hyperion với phần mềm tự lái của Autobrains sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các phương tiện tự lái an toàn và phù hợp hơn với điều kiện giao thông thực tế.

Hợp tác lần này cũng cho thấy VinFast đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào các công nghệ liên quan đến xe thông minh và tự lái bên cạnh chiến lược phát triển xe điện. Nếu thành công, dự án có thể tạo nền tảng cho các dịch vụ robotaxi được thiết kế riêng cho đặc thù giao thông của Đông Nam Á thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các mô hình được phát triển cho thị trường Mỹ hoặc châu Âu.

