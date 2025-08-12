(PLO)- Tin công nghệ 12-8 sẽ có các nội dung như YouTube chặn người dùng cài đặt phần mềm chặn quảng cáo, trải nghiệm smartphone siêu bền Honor X6c, Apple sắp sản xuất iPhone toàn bằng kính?, hơn 20 khóa học MIT miễn phí trên edX.

1. YouTube chặn người dùng cài đặt phần mềm chặn quảng cáo

YouTube vừa có động thái mới, chặn người dùng xem video nếu họ đang cài đặt trình chặn quảng cáo Adblock Plus trên trình duyệt Chrome.

Hiện tại sự cố chỉ ảnh hưởng đến Chrome, trong khi Adblock Plus vẫn hoạt động trên các trình duyệt khác. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Google sẽ mở rộng việc chặn sang các nền tảng khác trong tương lai.

Quảng cáo ngày càng xuất hiện dày đặc trên YouTube, khiến người dùng cảm thấy khó chịu. Một số trường hợp quảng cáo kéo dài hàng giờ không thể bỏ qua cũng góp phần thúc đẩy làn sóng sử dụng trình chặn quảng cáo.

Mặc dù vậy, Google cho rằng việc chặn quảng cáo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các nhà sáng tạo nội dung.

Để xem video không có quảng cáo, cách tốt nhất hiện nay là đăng ký YouTube Premium. Dịch vụ này không chỉ loại bỏ quảng cáo mà còn mang lại nhiều tính năng hữu ích như tải video ngoại tuyến, truy cập YouTube Music và nâng cao chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, chi phí hàng tháng vẫn là rào cản với nhiều người dùng.

5 mẹo bỏ qua quảng cáo trên YouTube hoàn toàn miễn phí (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng bỏ qua quảng cáo trên YouTube, mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà hơn.

Tin công nghệ 12-8: YouTube chặn người dùng cài đặt phần mềm chặn quảng cáo.

2. Trải nghiệm smartphone siêu bền Honor X6c

Vừa qua, Honor đã tổ chức sự kiện “Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ” tại Bưu Điện Trung tâm TP.HCM, thu hút hàng ngàn người tham gia.

Điểm nhấn của Honor X6c là độ bền đạt chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ. Ngay tại sự kiện, khách tham dự được thử ném, thả rơi hay đập máy để kiểm chứng khả năng chịu va đập. Nhiều người cho biết máy vẫn hoạt động mượt mà sau các thử thách.

Ngoài độ bền, máy còn tích hợp nút AI cho phép truy cập nhanh Google Lens, hỗ trợ dịch thuật, giải bài tập hoặc tìm kiếm thông tin tức thì. Tính năng này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng trẻ, đặc biệt là học sinh và sinh viên.

Thiết kế của máy hướng tới sự đơn giản, dễ sử dụng với 3 màu xanh, đen và trắng, cùng hai mức dung lượng lưu trữ là 128/256 GB. Honor X6c nằm trong phân khúc phổ thông, hướng tới người dùng cần một chiếc điện thoại bền bỉ, tiện ích, phục vụ tốt cho liên lạc, học tập và giải trí hàng ngày.

Hiện model này đang được bán với mức giá chỉ 4,29 triệu đồng, giảm thêm 300.000 đồng kèm ưu đãi trả góp 0%, bảo hành 18 tháng.

Tin công nghệ 12-8: Trải nghiệm smartphone phổ thông siêu bền Honor X6c.

3. Apple sắp sản xuất iPhone toàn bằng kính?

Apple vừa được cấp bằng sáng chế cho một thiết kế iPhone hoàn toàn bằng kính, mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp smartphone cao cấp.

Theo thông tin được công bố, mẫu iPhone này sẽ có vỏ kính liền khối, các cạnh cảm ứng, cho phép hiển thị và thao tác nội dung trên mọi mặt của thiết bị.

Apple cũng đề cập đến việc tích hợp cảm biến vân tay, camera và các phím chức năng ảo ngay trên bề mặt kính, thay thế hoàn toàn các nút vật lý truyền thống.

Tuy nhiên, để biến ý tưởng này thành sản phẩm thương mại, Apple sẽ phải giải quyết nhiều thách thức về độ bền, chống trầy xước, tối ưu hóa hiển thị dưới ánh sáng mạnh cũng như chi phí sản xuất.

Tin công nghệ 12-8: Apple sắp sản xuất iPhone hoàn toàn bằng kính?

4. Hơn 20 khóa học MIT miễn phí trên edX

edX, nền tảng học trực tuyến hiện đang cung cấp hơn 20 khóa học miễn phí từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), một trong những đại học danh giá nhất thế giới.

Các khóa học nổi bật bao gồm: Nhập môn Khoa học Máy tính với Python, Cơ sở Trí tuệ Nhân tạo, Học máy, Quản trị Dữ liệu lớn, Blockchain, Kinh tế học, Kỹ năng phân tích dữ liệu và nhiều lĩnh vực STEM khác… tại đây ( https://www.edx.org/school/mitx ).

Học viên được học qua video bài giảng, tài liệu, và bài tập thực tế do chính các giáo sư MIT giảng dạy. Nhiều khóa học còn có bài kiểm tra tự đánh giá, diễn đàn trao đổi với cộng đồng học viên toàn cầu.

Đặc biệt, bạn có thể học hoàn toàn miễn phí với lựa chọn Audit, hoặc nhận chứng chỉ hoàn thành (có phí) nếu muốn bổ sung vào hồ sơ cá nhân hay CV.

Tin công nghệ 12-8: Hơn 20 khóa học MIT miễn phí trên edX.

OpenAI ra mắt GPT-5, làm thế nào để trải nghiệm miễn phí? (PLO)- OpenAI vừa ra mắt GPT-5, thế hệ trí tuệ nhân tạo mới với nhiều cải tiến đáng chú ý, nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu.