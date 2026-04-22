92% người Việt sẵn sàng đổi nhà mạng Internet nếu có dịch vụ thuyết phục hơn

(PLO)- Người dùng Internet tại Việt Nam đang ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa và tốc độ đường truyền khi chọn nhà mạng cung cấp dịch vụ Internet.

51% người sử dụng Internet tại Việt Nam cho biết họ tin tưởng thông tin từ bạn bè và người thân khi lựa chọn nhà mạng. Con số này cao hơn đáng kể so với các nguồn tham khảo khác như Google (44%) hay trợ lý ảo AI như ChatGPT, Gemini (8%).

Thông tin này được đưa ra trong báo cáo chuyên sâu “Hành vi sử dụng Internet tại Việt Nam” do đơn vị nghiên cứu thị trường Q&Me và FPT Telecom phối hợp thực hiện.

Người Việt tin dùng Internet theo lời khuyên của bạn bè hơn Google và AI

Số liệu trên cho thấy quyết định về dịch vụ viễn thông - một dịch vụ mang tính dài hạn khiến người dùng có xu hướng tìm đến những nguồn đã được kiểm chứng qua trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dựa vào thông tin trên công cụ tìm kiếm.

Đặc biệt, xu hướng này không chỉ đúng với nhóm người dùng lớn tuổi mà còn xuất hiện rõ ở Gen Z. Nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cho thấy, dù là thế hệ “digital-first”, Gen Z vẫn ưu tiên tham khảo ý kiến từ bạn bè, gia đình và những người có trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định, đặc biệt với các dịch vụ gắn liền với đời sống hằng ngày.

Đáng chú ý, chỉ 8% người dùng cho biết họ tham khảo các công cụ như ChatGPT hay Gemini khi lựa chọn dịch vụ Internet.

Con số này phản ánh một nghịch lý: Dù AI đang “lên ngôi” về mặt nhận thức nhưng chưa thực sự trở thành kênh tham khảo phổ biến trong các quyết định tiêu dùng quan trọng. Ngay cả với Gen Z, nhóm người dùng quen với công nghệ, AI vẫn chủ yếu được sử dụng để tìm kiếm thông tin nhanh thay vì đóng vai trò là nguồn đáng tin để ra quyết định.

Cạnh đó, theo nghiên cứu, thay vì bị thu hút bởi các yếu tố mang tính hình ảnh hay quảng bá, người dùng Internet ngày càng ưu tiên những yếu tố tác động trực tiếp đến trải nghiệm kết nối thực tế. Trong đó, tốc độ đường truyền là yếu tố then chốt. Sau đó lần lượt xét tới các yếu tố khác như giá cả, chăm sóc khách hàng, thương hiệu và combo dịch vụ.

Cùng với tiến trình phát triển của kinh tế số, nhu cầu sử dụng Internet không chỉ gói gọn trong việc kết nối điện thoại di động, máy tính cá nhân, tivi mà còn cho nhiều thiết bị thông minh khác như camera an ninh, robot hút bụi, máy lạnh thông minh và các thiết bị IoT khác.

Một khảo sát về hành vi số tại Việt Nam chỉ ra, một hộ gia đình đô thị có thể sử dụng từ 8 đến 12 thiết bị kết nối Internet cùng lúc. Điều này lý giải vì sao người dùng Việt luôn đề cao tốc độ đường truyền, khả năng phân bổ băng thông ổn định khi quyết định chọn hãng cung cấp dịch vụ Internet.

Tại khu vực đô thị, nơi có nhiều nhà tầng và phòng riêng gây ảnh hưởng tới tín hiệu WiFi, nhiều người dùng còn bày tỏ, họ sự quan tâm tới WiFi 6 và 7 với tốc độ mạnh, độ phủ ổn định dù giá cước cao hơn gói thông thường.

Người dùng sẵn sàng chi trả cao để mua trải nghiệm tốt

Dữ liệu khảo sát cho thấy 62% người dùng chọn mức 200.000 - 300.000 đồng/tháng là ngưỡng chi trả tối đa cho gói Internet gia đình.

Đây được xem là “mốc tâm lý” phổ biến của thị trường khi người dùng cân nhắc giữa chi phí và chất lượng dịch vụ. Mức giá này phù hợp với mặt bằng chung khi theo dữ liệu Numbeo 2025, chi phí Internet cố định tại Việt Nam trung bình khoảng 9 USD/tháng (tương đương 230.000 – 240.000 đồng).

So với nhiều thị trường phát triển, chi phí Internet tại Việt Nam đang ở mức rất cạnh tranh. Cụ thể, người dùng tại Mỹ phải chi khoảng 73 USD/tháng, tại Úc khoảng 58 USD và tại Anh khoảng 43 USD cho dịch vụ Internet cố định. Giá Internet tại Việt Nam hiện chỉ bằng khoảng 1/5 đến 1/8 so với các nước phát triển. Mặt bằng giá thấp tạo điều kiện để người dùng dễ dàng tiếp cận các gói băng thông cao hơn, đồng thời mở ra dư địa cho các nhà mạng nâng cấp công nghệ.

Đáng chú ý, khi xuất hiện các công nghệ kết nối mới như Wi-Fi 7, người dùng thể hiện mức độ sẵn sàng chi trả cao hơn để nâng cấp trải nghiệm.

Khảo sát cho thấy 40% người dùng sẵn sàng trả thêm 50.000 - 100.000 đồng/tháng, trong khi 29% chấp nhận mức tăng 101.000 - 200.000 đồng/tháng để sử dụng công nghệ mới. Điều này cho thấy khách hàng không chỉ quan tâm đến giá mà sẵn sàng đầu tư thêm nếu việc nâng cấp mang lại tốc độ cao và độ ổn định tốt hơn.

Cạnh đó, khách hàng Internet gia đình hiện nay không còn quá “trung thành” với một nhà mạng cố định. Khảo sát cho thấy 92% người dùng sẵn sàng trải nghiệm nhà mạng hoặc gói dịch vụ mới nếu có những yếu tố hỗ trợ đủ thuyết phục. Người dùng ngày càng cởi mở với việc chuyển đổi dịch vụ, miễn là họ cảm thấy rủi ro thấp và lợi ích rõ ràng. Cùng với đó, họ mong muốn sử dụng dịch vụ "cá nhân hóa" phù hợp hơn với cách họ thực sự sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Khảo sát của PwC - Future of Customer Experience cũng đưa ra kết quả tương tự khi, 73% khách hàng kỳ vọng doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu riêng của họ và trải nghiệm cá nhân hóa đang trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định gắn bó với thương hiệu.

Điều này khiến trải nghiệm cá nhân hóa từ gói cước, thiết bị đến cách hỗ trợ khách hàng trở thành yếu tố quan trọng giúp nhà mạng tạo sự khác biệt.