(PLO)- Tin công nghệ 30-10 sẽ có các nội dung như cách tạo video AI bằng Sora, Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025, YouTube triển khai chính sách mới từ 17-11, Samsung Internet cuối cùng cũng có mặt trên PC.

1. Cách tạo video AI bằng Sora

Sora được OpenAI giới thiệu lần đầu vào tháng 9 tại Mỹ và Canada, chỉ trong vài ngày đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt tải xuống.

Công cụ này hiện đã có sẵn tại Việt Nam thông qua App Store hoặc website (https://sora.chatgpt.com), được cung cấp miễn phí mà không cần mã mời.

Tin công nghệ 30-10: Cách tạo video AI bằng Sora. Ảnh: TIỂU MINH

Sau khi cài đặt, bạn có thể bắt đầu tạo video ngay bằng cách nhập lời mô tả ngắn hoặc chọn “remix” một video có sẵn trên nền tảng. Mỗi đoạn video được Sora tạo ra đều mang lại hình ảnh chân thực, sinh động nhờ sức mạnh của mô hình Sora 2, thế hệ tạo video mới nhất của OpenAI.

Ứng dụng hỗ trợ tiếng Việt, giúp người dùng dễ dàng thể hiện phong cách và nét văn hóa riêng trong từng thước phim. Ngoài việc tạo video mới, Sora còn gợi ý nội dung dựa trên sở thích và tài khoản người dùng thường tương tác. Mục tiêu của OpenAI là giúp người dùng sáng tạo thay vì tiêu thụ nội dung thụ động.

Một điểm thú vị trong ứng dụng là Cameos, cho phép người dùng “hóa thân” vào video. Chỉ cần quay một đoạn ngắn để xác thực khuôn mặt và giọng nói, sau đó có thể xuất hiện trong bất kỳ bối cảnh nào, từ phim kinh dị Halloween đến clip du hành vũ trụ.

Lưu ý, tất cả video tạo từ Sora đều được gắn watermark động và chữ ký số C2PA, giúp xác minh nguồn gốc, hạn chế việc giả mạo. Ứng dụng cũng giới hạn hiển thị nội dung với người dùng trẻ, đồng thời cung cấp công cụ kiểm soát cho phụ huynh thông qua ChatGPT.

2. Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

Trong một bài đánh giá gần đây của tạp chí công nghệ TechRadar, mẫu TV cao cấp Samsung OLED S95F đã vượt qua hàng loạt đối thủ và được bình chọn là “TV của năm 2025”.

Độc giả cũng bình chọn S95F là TV OLED xuất sắc nhất. Sức hút của model này đến từ công nghệ Quantum Dot OLED thế hệ mới, kết hợp độ sáng của chấm lượng tử với khả năng thể hiện màu đen sâu của OLED. Do đó, hình ảnh đạt được độ sáng cao hơn 70% so với thế hệ trước, đồng thời mang lại độ tương phản và dải màu sắc sống động ở mọi điều kiện ánh sáng.

TV được trang bị bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 3, với 128 mạng trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu từng khung hình, tái tạo chi tiết sắc nét và chuyển động mượt mà. Cùng với đó, thiết kế siêu mỏng Infinity One, âm thanh Dolby Atmos và công nghệ Object Tracking Sound+ giúp người xem đắm chìm trong trải nghiệm nghe nhìn cao cấp.

Tin công nghệ 30-10: Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025.

3. YouTube triển khai chính sách mới từ 17-11

Theo đó, những video game có cảnh “bạo lực đồ họa” sẽ bị giới hạn độ tuổi, mà cụ thể là người xem dưới 18 tuổi hoặc người chưa đăng nhập sẽ không thể xem.

YouTube cho biết nội dung bị giới hạn sẽ là các video có nhân vật giống người thật và xuất hiện cảnh bạo lực với dân thường, tra tấn hoặc hành vi cưỡng ép.

Ngoài ra, nền tảng sẽ xem xét thêm các yếu tố như: thời lượng cảnh bạo lực, độ zoom và mức độ tập trung vào hành vi đó.

Điều đáng chú ý là chính sách này không chỉ áp dụng cho video mới mà cả những nội dung đã được tải lên trước ngày 17-11 cũng có thể bị kiểm soát lại hoặc bị đặt chế độ age-gate.

Để tránh bị giới hạn, người làm video được khuyến nghị giảm độ rõ cảnh bạo lực, thêm hiệu ứng làm mờ hoặc chọn cảnh ít gây tranh cãi hơn.

Tin công nghệ 30-11: YouTube sẽ giới hạn độ tuổi đối với các video có cảnh game bạo lực.

4. Samsung Internet cuối cùng cũng có mặt trên PC

Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã chính thức phát hành trình duyệt Samsung Internet cho người dùng Windows tại Mỹ, Hàn Quốc.

Trước đây, trình duyệt này vốn chỉ có sẵn trên các thiết bị Android. Người dùng có thể đồng bộ dấu trang, lịch sử duyệt và thông tin đăng nhập qua Samsung Pass giữa điện thoại Galaxy và máy tính Windows.

Điểm nổi bật khác là việc tích hợp Galaxy AI, trợ lý AI do Samsung phát triển. Tính năng “Browsing Assist” cho phép tóm tắt nội dung trang web, dịch ngôn ngữ và hỗ trợ người dùng ngay trên trình duyệt, thay vì chỉ mở rộng về tốc độ duyệt như trước.

Về bảo mật và quyền riêng tư, Samsung trang bị cho phiên bản PC tính năng chặn theo dõi thông minh (anti-tracking) và bảng điều khiển riêng tư real-time (Privacy Dashboard) để người dùng theo dõi hoạt động chặn tracker ngay trên máy.

Tin công nghệ 30-10: Samsung Internet cuối cùng cũng có mặt trên PC.

