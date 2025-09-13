VNPT thử nghiệm thành công công nghệ 5G theo nhu cầu

(PLO)- Việc thử nghiệm thành công và sớm triển khai hai công nghệ Network Slicing và Network API sẽ giúp VNPT có một hạ tầng mở, thông minh và linh hoạt.

Theo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Với việc thử nghiệm thành công hai công nghệ mới là Network Slicing (công nghệ chia lát mạng) và Network API (giao diện lập trình ứng dụng mạng), VNPT đang hướng tới xây dựng hạ tầng viễn thông kết nối thông minh, hướng tới một mục tiêu kiến tạo không gian phát triển các dịch vụ mới vượt trội.

Việc thử nghiệm thành công và sớm triển khai hai công nghệ Network Slicing và Network API sẽ giúp VNPT có một hạ tầng mở, thông minh và linh hoạt.

Trước đây, tất cả người dùng đều dùng chung một đường mạng, chất lượng phụ thuộc vào số lượng người truy cập tại cùng một thời điểm. Điều này lý giải vì sao mạng thường chập chờn vào giờ cao điểm, đặc biệt khi xem phim 4K hay chơi game online.

Để giải quyết bài toán này, VNPT sẽ ứng dụng công nghệ Network Slicing trên mạng lưới của mình.

Việc ứng dụng công nghệ Network Slicing trên nền tảng 5G SA (5G độc lập), hạ tầng mạng vật lý của VNPT sẽ được chia thành nhiều "lát cắt" ảo.

Mỗi "lát cắt" được thiết kế riêng biệt về các tiêu chí như băng thông, độ trễ và độ tin cậy. Điều này có nghĩa là mỗi dịch vụ khách hàng sử dụng sẽ có thể một đường truyền riêng được tối ưu, "may đo" theo nhu cầu nếu khách hàng có nhu cầu.

Công nghệ này Network Slicing mở ra nhiều ứng dụng thực tế. Ví dụ như, một nhà máy thông minh có thể sở hữu mạng 5G riêng theo yêu cầu và nhu cầu của mình để điều khiển dây chuyền sản xuất.

Với các dịch vụ công, với việc ứng dụng công nghệ Network Slicing, hạ tầng số của VNPT sẽ xây dựng thành các đường truyền ưu tiên theo nhu cầu riêng của từng đối tượng sử dụng như cứu hỏa, cảnh sát, y tế trong các tình huống khẩn cấp, cứu nạn.

Với người dùng cá nhân, với các “lát cắt” ảo này sẽ giúp tăng độ chính xác và giảm độ trễ cho cho hoạt động yêu cầu tốc độ và độ chính xác cao của khách hàng như điều khiển drone từ xa hay truyền hình trực tiếp…

Công nghệ thứ hai đã được VNPT thử nghiệm thành công là giao diện lập trình ứng dụng mạng- Network API.

Network API giúp khách hàng có thể tương tác trực tiếp với mạng lưới của VNPT để yêu cầu thiết lập chất lượng kết nối theo thời gian thực đối với các ứng dụng và nền tảng dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng.

Điển hình, nếu bạn là khách hàng VIP của dịch vụ MyTV muốn xem một trận bóng đá đỉnh cao hoặc xem một bộ phim, thông qua ứng dụng MyTV, người dùng có thể "ra lệnh" cho mạng lưới VNPT ưu tiên đường truyền, băng thông kết nối và tăng độ ổn định dữ liệu để bạn có thể xem trận bóng hoặc bộ phim đó với tốc độ và chất lượng đường truyền như mong muốn.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, việc thử nghiệm thành công và sớm triển khai hai công nghệ Network Slicing và Network API sẽ giúp VNPT có một hạ tầng mở, thông minh và linh hoạt để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà phát triển, startup và tổ chức trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ số vượt trội.

VNPT đề xuất triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm về AI (PLO)- VNPT đã đề nghị Chính phủ giao tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).