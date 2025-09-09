Cần Thơ đặt mục tiêu vào top 10 chuyển đổi số, VNPT cam kết 'hoàn toàn khả thi'

(PLO)-Hợp tác về chuyển đổi số với TP Cần Thơ, tập đoàn VNPT cam kết cùng với các công chức, viên chức cấp xã hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo chính quyền hoạt động thông suốt.

Chiều 9-9, tại UBND TP Cần Thơ đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa UBND TP Cần Thơ và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2025-2030.

Ông Tô Dũng Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Dũng Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho biết với các ý kiến sở ngành có “đặt hàng”, VNPT có phần mềm, có nền tảng, muốn sử dụng được phải cập nhật dữ liệu để đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và chia sẻ được, vì vậy kỷ luật dữ liệu là câu chuyện quan trọng nhất.

Đồng thời, đại diện VNPT cam kết với TP Cần Thơ có đủ nguồn lực để làm những việc mà các sở, ngành đặt hàng vì đây là “nghề mới của VNPT”.

Với chia sẻ của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc thành phố đang xếp hạng 21/34 tỉnh, thành về chuyển đổi số và phấn đấu vào top 10, ông Thái cho rằng nếu quyết tâm thì hoàn toàn khả thi chứ không có gì khó khăn.

“Công chức phường xã bận như vậy, có những người việc mới chưa làm bao giờ, việc nhiều nếu không áp dụng công cụ thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cam kết, VNPT cùng với các công chức ở phường, xã đào tạo nhau, hy vọng các công chức ở phường xã hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện đúng chủ trương sắp xếp lại giang sơn, phân cấp phân quyền, chính quyền hai cấp của Đảng, Nhà nước, VNPT cam kết với chính quyền sẽ cùng nhau đảm bảo hoạt động thông suốt” – Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu, cho biết sau khi hợp nhất, thực hiện chủ trương chính quyền địa phương hai cấp, TP Cần Thơ đã mở ra một không gian phát triển mới, diện tích hơn 6.300 km2, dân số theo đăng ký cấp căn cước công dân là 4,2 triệu nhưng thực tế có mặt ở địa phương khoảng 3,2 triệu, phần lớn đi làm ăn xa xứ…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT bắt tay chúc mừng sau khi ký kết thỏa thuận. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, để phát triển kinh tế trong thời gian tới theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đô thị là cần thiết, lãnh đạo TP xác định cần phải quan tâm lao động việc làm cho người dân. Do vậy, nếu không phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghiệp thì không tạo ra việc làm, người dân đi làm ăn nhiều nơi, sẽ ảnh hưởng giáo dục con cái, tệ nạn xã hội.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng giới thiệu các tiềm năng, dư địa phát triển của TP Cần Thơ mới sau hợp nhất và mong muốn VNPT nghiên cứu làm nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại TP Cần Thơ.

Người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ cam kết, những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương thì thành phố hỗ trợ hết mình, cái gì ngoài chức năng, nhiệm vụ thì sẽ kiến nghị tháo gỡ cho nhà đầu tư.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa TP Cần Thơ và VNPT, nội dung hợp tác của hai bên gồm hạ tầng và nền tảng số; chính quyền số; kinh tế số và xã hội số…