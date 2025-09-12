VNPT đề xuất triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm về AI

(PLO)- VNPT đã đề nghị Chính phủ giao tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, được tổ chức chiều ngày 6-9, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT đã đề nghị Chính phủ giao tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

VNPT đã đề nghị giao tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, doanh nghiệp muốn tiếp nối truyền thống tiên phong bằng bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số.

Ba dự án được Tập đoàn VNPT đề cập gồm: triển khai vận hành hệ thống GPU quốc gia, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và xây dựng nền tảng AI hỗ trợ cán bộ công chức.

Cũng theo Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm, đối với việc triển khai hệ thống GPU quốc gia, VNPT đề xuất được tham gia với vai trò là đơn vị chủ lực theo mô hình “nhà nước đầu tư - doanh nghiệp vận hành”.

Mô hình này nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE)… áp dụng nhằm huy động hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái AI quốc gia phát triển nhanh chóng.

VNPT mong muốn tham gia hệ thống GPU quốc gia với vai trò đơn vị chủ lực, theo mô hình nhà nước đầu tư, doanh nghiệp vận hành. Đây là hệ thống cung cấp sức mạnh tính toán dùng để phát triển trí tuệ nhân tạo.

Song song đó, VNPT đề xuất được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, làm nền tảng cho các ứng dụng AI do người Việt xây dựng.

Thực hiện được mục tiêu này, doanh nghiệp công nghệ có điều kiện để giải các bài toán lớn cho Việt Nam. Đồng thời, có thể cạnh tranh với các big tech trên thế giới trong xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, tiến tới xây dựng mô hình AI tạo sinh (V-AI) có khả năng xử lý toàn diện từ ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, video… bằng công nghệ của người Việt để phục vụ người Việt.

Hướng đi thứ ba tập trung vào ứng dụng AI trong quản trị hành chính. Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được giao triển khai nền tảng và ứng dụng AI hỗ trợ công chức xử lý và vận hành hệ thống thủ tục hành chính trên toàn quốc.

Mô hình đã được VNPT triển khai thí điểm thành công tại Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM và nhân rộng ra nhiều tỉnh, TP trong hoạt động của chính quyền hai cấp, kể từ ngày 1-7.

Đối với hơn hai triệu cán bộ công chức, viên chức, VNPT đề xuất Chính phủ giao triển khai nền tảng “Bàn làm việc số” có tích hợp GenAI để hỗ trợ, trở thành trợ lý toàn diện cho cán bộ công chức, viên chức trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ từ trao đổi, email, hội nghị truyền hình trực tuyến, quản lý khai thác tri thức thông minh… Hiện VNPT cũng đang trong tiến trình đưa nội dung này thí điểm cho hơn 3 vạn cán bộ công nhân viên của mình.

Bên cạnh đó, lãnh đạo VNPT còn đề xuất đồng hành cùng với các tỉnh, TP triển khai mô hình mẫu đô thị thông minh toàn diện từ hạ tầng số đến các ứng dụng thông minh, dựa trên công nghệ tiên tiến.

VNPT cam kết đầu tư nguồn lực mang lại hiệu quả cho xã hội, đúng như mục tiêu đã đề ra.

"VNPT tin tưởng những đề xuất trên sẽ mang lại hiệu quả thiết thực và có khả năng nhân rộng và hình thành những chuyển biến, những thành quả rõ rệt trong ba đến năm năm tới"- Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm chia sẻ.

