Tin công nghệ 7-4: Mẫu MacBook Neo giá rẻ của Apple có giá bao nhiêu?

1. Mẫu MacBook Neo giá rẻ của Apple có giá bao nhiêu?

MacBook Neo được trang bị chip A18 Pro với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng, học trực tuyến và xử lý nội dung nhẹ. Máy có màn hình Liquid Retina 13 inch, độ sáng 500 nits, thiết kế không còn phần khuyết trên màn hình, mang lại không gian hiển thị liền mạch hơn.

Thiết bị có trọng lượng khoảng 1,23 kg, thời lượng pin công bố lên đến 16 giờ. Tuy nhiên, để hạ giá thành, sản phẩm đã bị lược giản một số yếu tố như chỉ có 2 cổng USB-C, RAM tiêu chuẩn 8 GB và không trang bị Touch ID trên phiên bản 256 GB.

Theo ghi nhận, MacBook Neo hiện đang được bán với giá chỉ từ 16,49 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Tại Di Động Việt, người dùng là học sinh, sinh viên sẽ được giảm giá thêm khi đặt trước MacBook Neo, kèm theo hỗ trợ khi đổi máy cũ, quay số và trả góp 0%.

Trong khi đó, FPT Shop và F.Studio tập trung vào gói ưu đãi tổng thể như kéo dài thời gian bảo hành, tặng quà kèm và hỗ trợ tài chính, giúp người dùng dễ tiếp cận sản phẩm trong giai đoạn đầu mở bán.

Sự xuất hiện của MacBook Neo cho thấy Apple đang mở rộng dải sản phẩm xuống phân khúc thấp hơn, cạnh tranh trực tiếp với nhóm laptop phổ thông, thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp như trước.

2. Google ra mắt ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản miễn phí trên iPhone

Google vừa âm thầm phát hành ứng dụng mới mang tên Google AI Edge Eloquent trên iOS, cho phép người dùng chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực mà không cần kết nối Internet. Đáng chú ý, ứng dụng xuất hiện trên App Store từ ngày 6-4 nhưng không có bất kỳ thông báo hay sự kiện ra mắt nào.

Khác với các công cụ ghi âm truyền thống, ứng dụng này không chỉ chép lại nội dung người dùng nói mà còn tự động loại bỏ các từ đệm như “ờ”, “à”, đồng thời chỉnh sửa câu chữ để tạo ra đoạn văn hoàn chỉnh, dễ đọc hơn.

Google cho biết ứng dụng hoạt động dựa trên mô hình nhận diện giọng nói Gemma chạy trực tiếp trên thiết bị. Sau khi tải về các gói dữ liệu cần thiết, người dùng có thể sử dụng hoàn toàn offline, không cần gửi dữ liệu lên máy chủ. Trong trường hợp cần xử lý nâng cao, ứng dụng vẫn cho phép chuyển sang chế độ dùng đám mây với mô hình Gemini.

3. TP.HCM triển khai “túi y tế thông minh”

TP.HCM đang triển khai mô hình theo dõi sức khỏe tại cộng đồng nhằm bổ trợ cho hệ thống bệnh viện, giúp phát hiện sớm nguy cơ và giảm tải cho tuyến điều trị. Mới đây, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngành y tế thành phố đã tiếp nhận các “túi y tế thông minh” do VNPT phối hợp triển khai.

Mô hình này dựa trên các đội y tế cơ sở hoạt động tại địa bàn dân cư. Bên cạnh khám định kỳ, lực lượng này theo dõi sức khỏe người dân theo thời gian, từ đó kịp thời chuyển tuyến khi cần thiết.

Các thiết bị trong “túi y tế thông minh” cho phép đo nhanh các chỉ số cơ bản. Dữ liệu được cập nhật lên hệ thống để lưu trữ và theo dõi liên tục, giúp nhân viên y tế nhận diện sớm dấu hiệu bất thường.

Trong mô hình này, VNPT tham gia cung cấp thiết bị và xây dựng nền tảng kết nối dữ liệu. Nhờ hệ thống này, các chỉ số sức khỏe của người dân sẽ được cập nhật và theo dõi liên tục, giúp quá trình quản lý không bị gián đoạn giữa các lần khám.

Cách làm này hướng đến việc quản lý sức khỏe từ sớm ngay tại nơi sinh sống, đồng thời hỗ trợ hệ thống y tế vận hành hiệu quả hơn trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

