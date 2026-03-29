Bạn có thể bị mất dữ liệu vì kiểu tấn công này mà không hề hay biết

(PLO)- Không cần tấn công thẳng vào mục tiêu, hacker chọn cách đi vòng qua nhà cung cấp phần mềm, dịch vụ hoặc đối tác, rồi từ đó lấy dữ liệu mà người dùng không hề hay biết.

Theo nghiên cứu vừa công bố của Kaspersky, đây là kiểu tấn công mạng phổ biến nhất toàn cầu trong 12 tháng qua với 31% doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tại Việt Nam, con số này là 34%, cao hơn mức trung bình thế giới và chỉ đứng sau Trung Quốc trong khu vực châu Á.

Lý do hình thức này ngày càng phổ biến là vì bề mặt tấn công quá rộng. Một công ty lớn trung bình đang kết nối với hơn 130 đối tác, nhà thầu bên ngoài có quyền truy cập hệ thống nội bộ. Chỉ cần một mắt xích trong số đó bị xâm nhập, toàn bộ chuỗi đều có thể bị ảnh hưởng theo.

Tại Việt Nam, cứ 4 tổ chức thì có 1 từng bị tấn công theo cách này trong năm qua, xếp thứ hai khu vực chỉ sau Singapore với tỉ lệ 33%.

Vì sao mã độc này lại khó bị phát hiện đến vậy?

Các kiểu tấn công mạng mà người dùng phải đối mặt trong năm qua. Ảnh: Kaspersky

Điều khiến hình thức này nguy hiểm hơn các kiểu tấn công thông thường là người dùng cuối gần như không có cách nào nhận biết. Khi một ứng dụng hay dịch vụ đang dùng bị xâm nhập ở tầng nhà cung cấp, dữ liệu cá nhân, tài khoản và thông tin tài chính đều có thể bị âm thầm thu thập.

Theo Kaspersky, dù là hình thức tấn công phổ biến nhất, nhưng chỉ 9% doanh nghiệp toàn cầu quan tâm đến vấn đề này, mặc dù họ thừa nhận một sự cố trong chuỗi cung ứng cũng đủ làm tê liệt toàn bộ hoạt động.

Với người dùng cá nhân, dù không thể kiểm soát bảo mật ở tầng nhà cung cấp, nhưng nếu áp dụng một số thói quen sau vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại đáng kể (nếu có). Đầu tiên là sử dụng mật khẩu riêng cho từng dịch vụ, bật xác thực hai yếu tố, và chú ý các thông báo đăng nhập lạ.

Kẻ gian có thể tấn công vào nhà cung cấp dịch vụ, ứng dụng để đánh cắp dữ liệu người dùng.

